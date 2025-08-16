L’Apple Watch Series 12 aurait un nouveau design et des capteurs en plus

Selon les informations de DigiTimes, un média taïwanais spécialisé dans la chaîne d’approvisionnement, l’Apple Watch de 2026 devrait bénéficier d’une refonte significative. Des sources internes indiquent qu’un modèle haut de gamme arborerait un nouveau design extérieur, avec notamment huit capteurs disposés en anneau, visibles sous un couvercle en verre à l’arrière de la montre. Cette description rappelle une image d’un prototype supposé de l’Apple Watch Series 10, qui montrait un anneau similaire avec huit lignes blanches. Ce design pourrait être intégré à l’Apple Watch Series 12 ou à l’Apple Watch Ultra 4 l’an prochain.

La santé avant tout sur la Séries 12

L’ajout de capteurs dans la tocante de 2026, l’Apple Watch Series 12, s’inscrit dans la lignée des nouvelles fonctionnalités santé de la marque. Par exemple, Apple travaillerait sur une alerte pour détecter l’hypertension, une fonctionnalité envisagée avant la Series 10, mais toujours en développement en raison de défis techniques. Son lancement avec la Series 11, prévu pour le mois de septembre prochain, reste incertain.



Par ailleurs, Mark Gurman de Bloomberg avait évoqué une Apple Watch plus fine avec un système de bracelet magnétique. Bien que la Series 10 soit la plus fine à ce jour, le système magnétique n’a pas encore vu le jour. Nous étions également les premiers à parler du nouveau design de l’Apple Watch X, mais Apple avait changé ses plans et repoussé la refonte.

Un prototype d’Apple Watch Series 10 avec les 8 capteurs.

L’Apple Watch Séries 11

Concernant l’Apple Watch Series 11, DigiTimes affirme qu’elle intégrerait Apple Intelligence pour une gestion plus intelligente de la santé, mais les limitations de performance et de RAM rendent cette hypothèse douteuse. Cependant, watchOS 26 introduira des fonctionnalités basées sur Apple Intelligence, dépendant d’un iPhone couplé. C’est probablement ce qu’il faut comprendre.



Reste que le site taïwanais a un historique mitigé, oscillant entre scoops avérés et rumeurs bancales. Récemment, le média a corroboré des informations sur un MacBook abordable avec écran de 13 pouces et puce A18 Pro. Étant donné que la gamme Apple Watch 2026 est encore loin, d’autres rumeurs émergeront probablement, permettant de vérifier ces informations.



En attendant, rendez-vous le 9 septembre pour le keynote de l’iPhone 17 et de l’Apple Watch Series 11.