L'ajustement intelligent du volume de watchOS 26 est intéressant

watchOS 26 a introduit une série d'améliorations pour les propriétaires d'Apple Watch, allant des suggestions plus intelligentes pour les cadrans au style "Liquid Glass" en passant par un suivi sportif renforcé. Mais l'une des nouveautés phares résout un problème courant : éviter que les sons de votre appareil ne soient gênants par leur volume trop élevé ou trop faible au mauvais moment.

Volume adaptatif au contexte

Si, comme moi, vous portez une Apple Watch depuis longtemps - 2015 en l'occurence - et que vous avez toujours le "mode silencieux" d'activé, idem sur l'iPhone, alors le volume adaptatif pourrait vous faire changer d'avis. En effet, Apple a trouvé une solution intéressante pour ceux qui ont peur de gêner avec les sons et alertes :

L'Apple Watch peut désormais ajuster automatiquement le volume du haut-parleur en fonction du bruit ambiant dans l'environnement de l'utilisateur, pour les notifications, les minuteries, les alarmes, les appels entrants et Siri. Cela leur permet de rester connectés sans craindre de déranger ceux qui les entourent.

Voilà qui pourrait changer la donne dans les contextes sociaux. Imaginez un tintement subtil dans une bibliothèque qui s'amplifie juste ce qu'il faut dans un café animé. Ça marche dans les deux sens : plus doux dans les endroits paisibles pour éviter les perturbations, plus fort dans les lieux bruyants pour outrepasser le vacarme.



Si vous êtes convaincu et tenté de remettre les petits effets sonores sur votre poignet, alors suivez le guide. Attention, cette fonctionnalité de watchOS 26 est réservée aux modèles Apple Watch Series 9, 10 et 11, ainsi qu'aux Ultra 2 et 3. Pour vérifier si la vôtre est compatible - et éventuellement l'activer, ouvrez l'app Watch sur votre iPhone, allez dans Sons & Haptique, et cherchez le bouton "Ajuster automatiquement le volume".



Si vous l'utilisez déjà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.