Apple publie watchOS 26 en version finale

watchOS 26 suit iOS 26 et macOS 26 et est désormais disponible en version finale pour tous les clients, en ce lundi 15 septembre à partir de 19 heures. Celui qui était initialement prévu pour être nommé watchOS 12 arbore le nouveau look d'Apple, commun à tous les logiciels, et intègre notamment Apple Intelligence ainsi qu'un coach sportif.

Les principales nouveautés sur Apple Watch

watchOS 26 introduit un design Liquid Glass avec des effets de reflets et réfractions, modernisant l’interface de la pile intelligente, des notifications et du cadran Photos, qui intègre des suggestions d’images via IA. Workout Buddy, propulsé par Apple Intelligence, personnalise les entraînements avec des encouragements vocaux contextuels, tandis que l’app Workout est repensée avec une intégration d’Apple Music. Le pile intelligente devient plus proactive, les Messages offrent une traduction en temps réel, et un nouveau geste "wrist flick" facilite l’interaction avec les notifications. L’app Notes arrive, l’accessibilité s’améliore avec "Ecoute en direct", et la surveillance de la batterie est optimisée.



Avec les nouvelles Apple Watch 11, Ultra 3 et SE 3, Apple a également introduit la surveillance de l'hypertension et le score du sommeil. Les deux fonctionnalités sont déjà disponibles sur les tocantes 2025, mais aussi sur les modèles 2024 et 2023.



Compatibilité et limitations

watchOS 26 est disponible pour les Apple Watch Series 6 et ultérieures (Series 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ultra, Ultra 2, Ultra 3, SE 2e et 3e génération). Les fonctions d’Apple Intelligence (Workout Buddy, traduction, réponses intelligentes) nécessitent un iPhone compatible (15 Pro minimum) et une Watch Series 9, 10 ou Ultra 2.

Les notes de version d'Apple

Voici les notes de version d'Apple pour watchOS 26 :

Liquid Glass

Un nouveau design offre une expérience plus expressive et fluide tout en conservant la familiarité instantanée de watchOS et en mettant davantage l’accent sur votre contenu.

Le Verre Liquide apporte plus de vitalité aux interactions dans watchOS, réfracte et reflète le contenu en temps réel, et offre encore plus de clarté à la Smart Stack, au Centre de Contrôle, à la navigation, aux contrôles dans les applications, et plus encore.

Notifications d’Hypertension

Les notifications d’hypertension peuvent vous alerter si des signes constants de pression artérielle élevée chronique sont observés sur des périodes de 30 jours (disponible sur Apple Watch Series 9 et ultérieur, Apple Watch Ultra 2 et ultérieur).

La fonctionnalité de notifications d’hypertension est destinée aux utilisateurs de 22 ans ou plus, sans diagnostic préalable d’hypertension, et qui ne sont pas enceintes.

Score de Sommeil

Le score de sommeil fournit un score nocturne et une classification de votre sommeil, basé sur la durée du sommeil, la régularité de l’heure de coucher et les interruptions du sommeil pour vous aider à mieux comprendre la qualité de votre sommeil et comment le rendre plus réparateur.

Le score de sommeil peut être consulté dans l’application Sommeil, dans la Smart Stack ou comme une complication sur le cadran de la montre.

Workout Buddy

Une expérience de fitness personnalisée avec Apple Intelligence intègre vos données d’entraînement et votre historique de fitness pour des encouragements audibles générés pendant votre entraînement.

Des informations personnalisées sont générées à des moments clés – comme un discours motivant pour commencer, des mises à jour pour les fractionnés et les jalons majeurs, et un résumé de vos efforts une fois terminé – en analysant et comparant rapidement votre historique de fitness à votre entraînement actuel.

Choisissez parmi trois voix développées à l’aide d’un modèle de synthèse vocale avec des données vocales des entraîneurs d’Apple Fitness+.

Vos données de fitness sont traitées de manière privée et sécurisée à l’aide de votre iPhone compatible avec Apple Intelligence à proximité et du Private Cloud Compute.

Smart Stack

La Smart Stack dispose d’un algorithme de prédiction amélioré qui déploie une suggestion de Smart Stack lorsqu’une suggestion est immédiatement utile – par exemple, si vous êtes dans un endroit isolé, vous verrez une suggestion pour commencer à enregistrer un Retour en arrière.

Les widgets configurables vous permettent de personnaliser l’apparence des widgets dans la Smart Stack pour voir ce qui est le plus important pour vous – par exemple, sélectionner un accessoire domestique auquel vous souhaitez accéder rapidement dans le widget Maison.

Messages

La traduction en direct dans Messages utilise Apple Intelligence et traduit automatiquement les textos entrants, y compris les messages de groupe, et envoie une réponse dans votre langue préférée – elle sera traduite à la livraison (disponible sur Apple Watch Series 9 et ultérieur et Apple Watch Ultra 2 et ultérieur lorsqu’associée à un iPhone compatible avec Apple Intelligence).

Des actions intelligentes seront suggérées dans Messages en utilisant le contexte d’une conversation, comme démarrer un Check In lorsqu’un ami demande à un utilisateur de partager quand il arrive à la maison.

Les réponses intelligentes deviennent encore plus précises avec un modèle linguistique amélioré sur l’appareil qui peut générer des réponses pertinentes basées sur le contenu d’une conversation.

Cadrans de montre

Exactograph est une réimagination moderne d’une montre à régulateur traditionnelle qui sépare les heures, les minutes et les secondes pour un chronométrage plus précis.

Flow utilise des chiffres en Verre Liquide qui réfractent une sphère fluide de couleur qui répond aux mouvements de votre poignet.

Waypoint agit comme une boussole en direct qui montre où vous êtes par rapport aux lieux enregistrés dans Plans ou aux points d’intérêt (disponible sur Apple Watch Ultra).

Hermès Faubourg Party présente des courts métrages animés qui apparaissent en fonction de l’heure de la journée ou des mouvements avec une série de personnages (disponible sur Apple Watch Hermès).

Le cadran Photos est amélioré par le nouveau design avec Verre Liquide, surélevant les chiffres pour que vous puissiez voir encore plus de vos photos.

Le cadran Photos mélangera désormais les images en fonction du contenu vedette de Photos, pour que vous puissiez voir des images de vos moments les plus significatifs chaque fois que vous levez le poignet ou touchez l’écran.

Explorez et découvrez les cadrans de montre plus facilement avec la galerie de cadrans redessinée, avec des cadrans regroupés en collections.

Autres fonctionnalités

La nouvelle disposition de l’application Entraînement facilite l’utilisation de vos fonctionnalités préférées – touchez les icônes dans les quatre coins pour un accès rapide aux métriques et vues, expériences comme Entraînement Personnalisé et Pacer, médias, Workout Buddy, et alertes.

L’expérience média dans l’application Entraînement est plus intégrée et intelligente, car Apple Music peut maintenant sélectionner la meilleure liste de lecture en fonction du type d’entraînement et de vos goûts personnels, ou vous pouvez voir des suggestions de listes de lecture ou de podcasts basées sur ce que vous avez récemment écouté pendant ce type d’entraînement particulier.

L’application Notes arrive sur Apple Watch, vous permettant d’accéder à vos notes directement sur votre poignet, d’épingler et de verrouiller des notes, de compléter des éléments de liste de contrôle, et de créer de nouvelles notes avec Siri, la dictée et le clavier.

Wrist Flick est un nouveau geste à une main que vous pouvez utiliser pour rejeter une notification, mettre en sourdine les appels entrants, désactiver les minuteries et alarmes, ou revenir à votre cadran de montre (disponible sur Apple Watch Series 9 et ultérieur et Apple Watch Ultra 2 et ultérieur).

Plus de 20 cadrans de montre, y compris Exactograph, Activity Digital, Reflections ainsi que les applications Chronomètre et Minuteur, bénéficient du support 1Hz qui affiche les secondes en mode toujours actif (disponible sur Apple Watch Series 10 et ultérieur).

Apple Watch peut ajuster automatiquement le volume de vos notifications, appels entrants, minuteries, alarmes et Siri, en fonction du bruit ambiant de votre environnement.

Hold Assist et Call Screening arrivent dans l’application Téléphone, lorsqu'un iPhone est à proximité. Hold Assist garde votre place en ligne pendant que vous attendez de parler à un agent en direct, et vous rappelle de reprendre l’appel lorsque l’agent est là. Call Screening vous permet de filtrer les appels entrants de numéros inconnus, en obtenant le nom de l’appelant et la raison de l’appel avant que le téléphone ne sonne.

watchOS 26 est publié en même temps qu’iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, tvOS 26 et visionOS 26.