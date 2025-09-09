Les alertes d'hypertension arrivent sur Apple Watch 9, 10 et Ultra 2

Apple annonce que sa fonction de détection de l'hypertension, initialement lancée sur l'Apple Watch Ultra 3 et la Series 11, sera disponible sur les modèles plus anciens, y compris l'Apple Watch Series 9 et ultérieure, ainsi que l'Apple Watch Ultra 2 et ultérieure, avec watchOS 26.

Bonne nouvelle pour les clients

La fonctionnalité, en attente de l'approbation de la FDA aux USA, sera déployée dans plus de 150 pays ce mois-ci, dont la France.

Utilisant le capteur cardiaque optique, cette fonction surveille les réponses des vaisseaux sanguins sur des périodes de 30 jours pour détecter les signes d'hypertension chronique, touchant 1,3 milliard d'adultes dans le monde, souvent sans symptômes.



Développée avec l'apprentissage automatique et des données de plus de 100 000 participants à des études, elle a été validée dans des essais cliniques impliquant plus de 2 000 personnes. Apple prévoit d'alerter plus d'un million d'utilisateurs souffrant d'hypertension non diagnostiquée au cours de la première année.



Les utilisateurs recevant des alertes sont invités à surveiller leur tension artérielle pendant sept jours à l'aide d'un brassard tiers et à consulter des professionnels de santé, conformément aux directives de l'American Heart Association.



watchOS 26 sera lancé le 15 septembre, avec l'expédition des Apple Watch Series 11 et Ultra 3 à partir du 19 septembre.