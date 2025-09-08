Perplexity Pro gratuit pendant un an si vous possédez un compte PayPal

Perplexity, l’un des assistants IA les plus populaires du moment, vient d’annoncer un partenariat avec PayPal. Grâce à cette collaboration, il est possible d’obtenir un abonnement Perplexity Pro gratuit pendant douze mois, alors qu’il est normalement facturé 240 $ par an (20 $ par mois). Une offre exceptionnelle qui permet de découvrir toutes les fonctionnalités avancées de Perplexity sans rien payer.

Perplexity s’associe à PayPal pour offrir un abonnement Pro gratuit pendant un an

Perplexity, le moteur de recherche et assistant basé sur l’intelligence artificielle, a conclu un partenariat avec PayPal. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs disposant d’un compte PayPal peuvent actuellement bénéficier d’un abonnement Perplexity Pro gratuit pendant un an, une offre normalement facturée 240 $ par an (20 $ par mois). C’est un cadeau très généreux qui permet de découvrir toutes les fonctionnalités avancées de la plateforme sans rien débourser.

L’abonnement Perplexity Pro donne accès à des outils premium, dont des modèles IA plus puissants, des recherches illimitées, la génération d’images et un accès anticipé au nouveau navigateur Comet, qui intègre directement Perplexity pour une navigation enrichie et intelligente.

Pour profiter de cette offre, il suffit de posséder un compte PayPal créé avant le 1ᵉʳ septembre 2025. Ensuite, rendez-vous sur la page officielle de l’offre. Connectez-vous à Perplexity et sélectionnez PayPal comme moyen de paiement. L’abonnement gratuit sera automatiquement appliqué pour douze mois.

L’offre est valable jusqu’au 31 décembre 2025 et limitée à un seul abonnement gratuit par compte PayPal. Une fois l’abonnement activé, vous pouvez même l’annuler directement dans PayPal pour éviter tout renouvellement automatique, tout en continuant à profiter des services Pro jusqu’à la fin de la période gratuite.

C’est une occasion idéale de tester gratuitement Perplexity Pro et de découvrir toute la puissance de cet outil IA, tout en économisant 200 €.

