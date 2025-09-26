La vente de TikTok USA approuvée par Donald Trump

Le président Donald Trump a signé un décret approuvant un accord pour vendre la majeure partie des opérations américaines de TikTok, selon les médias locaux, dont CNBC. Cet accord vise à répondre aux exigences légales en vigueur qui obligent la vente de l'application à une entité non chinoise pour éviter une interdiction.

TikTok va devenir en partie américain

Une coentreprise dirigée par Oracle (qui a fait un bond en bourse la semaine passée), Silver Lake et le fonds d'investissement MGX d'Abou Dabi gérera les opérations américaines de TikTok, détenant une participation de 45 %. ByteDance, la société mère de TikTok, conservera moins de 20 %, tandis que les investisseurs de ByteDance et de nouveaux actionnaires posséderont 35 %. Oracle supervisera la sécurité et fournira des services d'informatique en nuage, en louant et en réentraînant l'algorithme de ByteDance pour un usage américain sous sa surveillance.

Trump a qualifié l'accord de propriété américaine par des investisseurs "très sophistiqués", bien qu'il attende l'approbation formelle de la Chine. Il a affirmé que le président chinois Xi Jinping l'avait verbalement soutenu. Les opérations américaines de TikTok sont évaluées à 14 milliards de dollars, bien en dessous des estimations précédentes, selon le vice-président JD Vance.



Malgré une interdiction en vertu de la loi de 2024 sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers, Trump a retardé son application. L'accord, qu'il juge conforme à la loi, doit être finalisé d'ici janvier 2026. La position du Congrès reste incertaine, et aucun représentant de ByteDance n'était présent à la signature.



Les États-Unis inspireront-ils l'Europe ? Le contrôle des données numérique est certainement l'un des points clés de notre époque.

