Apple Intelligence en Chine : Apple négocie avec ByteDance et Tencent

Face aux contraintes réglementaires chinoises et à une concurrence locale de plus en plus féroce, Apple cherche à adapter sa stratégie d'intelligence artificielle pour le marché chinois. Le géant de Cupertino explore actuellement plusieurs pistes pour intégrer des fonctionnalités d'IA dans ses iPhone vendus en Chine. Si on annonçait Baidu comme partenaire majeur, Apple semble vouloir se diversifier en faisant appel dans le même temps à Tencent et ByteDance.

Des partenariats stratégiques en vue

Les discussions sont actuellement en cours entre Apple et deux géants technologiques chinois : ByteDance (propriétaire de TikTok) et Tencent. Ces négociations, bien qu'encore à un stade précoce, visent à intégrer leurs modèles d'IA respectifs, Doubao pour ByteDance et Hunyuan pour Tencent, dans les iPhone commercialisés sur le territoire chinois.



Cette démarche s'explique par l'impossibilité d'utiliser ChatGPT en Chine, alors même qu'Apple vient de déployer l'intégration de l'IA d'OpenAI dans ses appareils au niveau mondial (en anglais uniquement et hors-UE) via la mise à jour iOS 18.2. La réglementation chinoise impose en effet une approbation gouvernementale préalable pour tout service d'IA générative.

Un enjeu crucial pour Apple en Chine

Cette initiative intervient dans un contexte particulièrement délicat pour Apple sur le marché chinois. L'entreprise a connu une période difficile au deuxième trimestre 2023, sortant temporairement du top 5 des vendeurs de smartphones en Chine, avant de se redresser au troisième trimestre. Néanmoins, ses ventes ont tout de même enregistré une baisse de 0,3% sur un an.



Face à cette situation, la menace principale vient de Huawei, qui connaît un regain spectaculaire avec une hausse de 42% de ses ventes au troisième trimestre. Le constructeur chinois a notamment marqué les esprits avec sa série Mate 70, équipée de fonctionnalités d'IA alimentées par son propre modèle de langage. Cette montée en puissance de Huawei, combinée à l'absence de fonctionnalités d'IA avancées dans les iPhone vendus en Chine, représente un défi majeur pour Apple, qui doit rapidement trouver une solution pour maintenir sa position sur ce marché stratégique.



Source