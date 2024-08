Apple serre la vis à Tencent et ByteDance pour faire respecter sa commission

Apple intensifie sa pression sur les géants chinois Tencent et ByteDance, éditeurs des populaires applications WeChat et TikTok notamment. L'objectif : les forcer à combler les failles permettant aux créateurs de contourner la fameuse commission de 30% prélevée par Apple sur les achats intégrés.

Des "failles" pour échapper à l'App Store

Selon Bloomberg, Apple a récemment demandé à Tencent et ByteDance d'empêcher les créateurs de mini-jeux et mini-apps intégrés à WeChat et TikTok d'inclure des liens vers des systèmes de paiement externes. Une pratique appelée "guiding" qui leur permet d'échapper à la commission d'Apple jugée trop élevée. Pour rappel, c'est précisément la raison pour laquelle le jeu Fortnite avait été retiré de l'App Store il y a maintenant plusieurs années.

Apple a prévenu qu'elle n'approuverait plus les mises à jour de WeChat et TikTok tant que ce problème ne serait pas réglé. Elle a aussi exigé de Tencent qu'il désactive les chats in-game entre développeurs et utilisateurs, autre moyen de diffuser ces fameux liens. Une demande refusée par Tencent qui craint de dégrader l'expérience de jeu.

Apple de plus en plus ferme, même en Chine

Ces actions sont jugées "inhabituellement agressives" de la part d'Apple en Chine. Elles pourraient attiser les tensions alors que les pratiques commerciales de la firme sont déjà dans le viseur des régulateurs antitrust du monde entier. Mais Apple campe sur ses positions. Un porte-parole a rappelé que ses règles imposent que la vente de tous les biens numériques passe par son système de paiement in-app. Tout contournement expose à un rejet par l'App Review.

Reste à voir si les mastodontes chinois plieront face à la pression d'Apple. Ils pourraient être tentés de répliquer en exploitant le mécontentement grandissant des développeurs face aux 30% de commission, jugés excessifs par beaucoup. Tencent étant le plus gros développeur au monde, il ne se laissera pas faire surtout si le gouvernement chinois le soutient. La partie d'échecs ne fait peut-être que commencer.