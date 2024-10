TikTok perd la bataille juridique autour de la DMA en Europe

TikTok n'échappera pas à la loi antitrust européenne. Si l'entreprise chinoise indique qu'elle s'y conformera, elle risque toujours d'être interdite dans l'UE pour avoir enfreint la législation sur la protection des enfants, et une décision distincte sur son avenir aux États-Unis n'a pas encore été rendue.

En Europe, à l'instar d'Apple, le réseau social aux deux milliards d'utilisateurs à travers le monde, a été considéré comme ayant suffisamment d'utilisateurs pour être soumis à la loi antitrust Digital Markets Act (DMA). Bytedance, la société mère, a contesté cette décision devant les tribunaux, mais Bloomberg rapporte qu'elle a perdu son procès.

TikTok a perdu la première contestation juridique de la répression de l'Union européenne contre les Big Tech, les juges ayant déclaré que la plateforme chinoise de médias sociaux ne pouvait échapper à une nouvelle loi visant à limiter les activités de Google et d'Apple Inc.



Le Tribunal de l'Union européenne a déclaré que ByteDance Ltd., la société mère de TikTok, était suffisamment puissante pour être couverte par la loi historique sur les marchés numériques, qui est entrée en vigueur en mars.