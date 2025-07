N'utilisez plus Microsoft Authenticator pour stocker vos mots de passe

Microsoft Authenticator est désormais à proscrire, pour une raison simple : Microsoft met fin à son support, en plusieurs étapes d'ici à août prochain. Dès ce mois-ci, il n'est plus possible d'ajouter ou d'importer de nouveaux mots de passe. À partir de juillet 2025, la fonctionnalité de remplissage automatique cessera, et en août 2025, tous les mots de passe enregistrés deviendront inaccessibles.

Microsoft Authenticator met la clé sous la porte

Les informations de paiement stockées dans Authenticator seront supprimées après juillet 2025, et les mots de passe générés non enregistrés seront supprimés après août 2025. Finalement, seuls les passkeys continueront d'être pris en charge.



Voici le calendrier des changements annoncés :

Juin 2025 : Plus possible d'ajouter ou d'importer des mots de passe dans Authenticator. Le remplissage automatique reste disponible pour les mots de passe existants.

Juillet 2025 : Fin de la fonctionnalité de remplissage automatique.

Août 2025 : Les mots de passe enregistrés deviennent inaccessibles, et les mots de passe générés non enregistrés sont supprimés.

Que deviennent vos données ?

Le géant américain explique que les mots de passe et adresses enregistrés sont synchronisés avec votre compte Microsoft et peuvent être accessibles via Microsoft Edge, qui offre un remplissage automatique sécurisé avec des fonctionnalités telles que Microsoft Defender SmartScreen, Password Monitor et la recherche InPrivate.

Pour conserver les mots de passe générés, enregistrez-les depuis l'historique du générateur (accessible via l'onglet Mots de passe) avant août 2025.



Mais si vous utilisez un iPhone, le mieux est d'utiliser les fonctionnalités iCloud natives, l'application Mots de passe se chargeant de tout retenir de manière sécurisée. Sinon, de nombreux gestionnaires de mots de passe fiables et indépendants des plateformes sont disponibles pour répondre à vos besoins. Mais la plupart nécessite un abonnement, comme 1Password.



Vous faites plus confiance à Apple ou à des sociétés tierces pour stocker vos données sensibles ?

Télécharger l'app gratuite Microsoft Authenticator