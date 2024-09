iOS 18 : une application dédiée aux mots de passe (màj)

Depuis iOS 7, Apple propose aux utilisateurs de son écosystème de stocker leurs mots de passe dans « iCloud Keychain », un espace qui synchronise tous les identifiants et mots de passe entre les appareils Apple afin de créer une connexion automatique via Touch ID/Face ID. L’interêt d’iCloud Keychain, c’est aussi la possibilité de se rendre dans les réglages puis « Mots de passe » et de retrouver manuellement un identifiant et mot de passe ! L’expérience avec iOS 18 devrait être plus approfondie si on en croit une récente rumeur.

Une application dédiée à venir dans iOS 18 ?

Lundi prochain, lors de l’événement d’ouverture de la WWDC 2024 à 19h00, Apple pourrait bien dévoiler une nouvelle application dédiée aux mots de passe pour iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15, selon Bloomberg. L’objectif principal de cette nouvelle application serait de faciliter la connexion des utilisateurs aux sites web et aux applications. L’application Mots de passe sera alimentée par le service iCloud Keychain, garantissant une synchronisation fluide des mots de passe et des noms d’utilisateur entre les différents appareils Apple.



Parmi les fonctionnalités attendues, l’application permettra l’importation de mots de passe depuis des gestionnaires concurrents tels que 1Password et LastPass. Un partenariat entre Apple et ces concurrents pourrait même être annoncé, ce qui représenterait une étape importante vers une gestion des mots de passe plus intégrée et simplifiée pour les utilisateurs.

L’application organisera également les connexions des utilisateurs en différentes catégories, telles que les comptes et les réseaux Wi-Fi, offrant une vue d’ensemble claire et structurée, ce qui n’est pas le cas actuellement avec l’expérience dans les réglages. De plus, les utilisateurs continueront de bénéficier du remplissage automatique des données sur les sites web et les applications, avec la vérification de sécurité par Face ID ou Touch ID pour assurer que seul le propriétaire de l’appareil accède aux informations sensibles.



L’introduction de cette application dédiée aux mots de passe dans iOS 18, macOS 15 et iPadOS 18 pourrait bien transformer la façon dont les utilisateurs gèrent et accèdent à leurs identifiants et mots de passe, tout en renforçant la sécurité et la simplicité d’utilisation des services Apple. Rendez-vous lundi prochain pour découvrir toutes les nouveautés de la WWDC 2024 !

Apple a bel et bien officialisé une application "Mots de passe" sur ses différents systèmes.



L'application Mots de passe remplace le trousseau iCloud, qui n'est actuellement accessible que par un menu dans Réglages. Désormais, les mots de passe sont disponibles directement via une application autonome pour un accès nettement plus rapide, ce qui permet de s'aligner sur les services concurrents.



L'application Mots de passe regroupe divers identifiants, notamment les mots de passe, les clés de passe et les mots de passe Wi-Fi, en un seul endroit facilement accessible. Les utilisateurs peuvent filtrer et trier leurs comptes en fonction de divers critères, tels que les comptes récemment créés, le type d'identifiant ou l'appartenance à des groupes partagés.



Passwords est également compatible avec Windows via l'application iCloud pour Windows, ce qui étend son utilité aux utilisateurs qui travaillent sur différentes plateformes.