Snap déclare tester une application Snapchat « simplifiée »

Si vous êtes un utilisateur régulier ou débutant de Snapchat, vous avez peut-être ressenti un manque d’accessibilité ou de convivialité dans l’application depuis la grande mise à jour de 2018. C’est en tout cas ce que pense Evan Spiegel le PDG de Snap. Dans une lettre envoyée aux salariés, celui-ci annonce que les développeurs travaillent actuellement sur une nouvelle version de Snapchat !

Snapchat pourrait bientôt changer

Snap, la maison mère de Snapchat, a annoncé qu’elle expérimentait actuellement une version simplifiée de son application en interne. L’objectif est de rendre la plateforme plus intuitive et accessible, en particulier pour les personnes qui trouvent l’application actuelle trop complexe. En rendant la navigation plus fluide, la société espère attirer un plus grand nombre de nouveaux utilisateurs et améliorer l’expérience de ceux qui trouvent difficile de s’y retrouver.



Ce n’est pas la première fois que Snapchat tente de remanier son interface. En 2018, une refonte majeure avait provoqué un tollé parmi les utilisateurs. De nombreux fidèles avaient exprimé leur mécontentement, mentionnant que les changements rendaient l’application plus difficile et moins agréable à utiliser. Ce retour négatif a marqué un tournant pour l’entreprise, qui depuis cherche à innover tout en restant attentif aux attentes de sa base d’utilisateurs.

D’après les récents retours, Evan Spiegel, a reconnu que les investisseurs sont préoccupés par la lenteur de la croissance de la plateforme. L’entreprise peine à élargir son audience, notamment au sein des tranches d’âges plus âgées. Cette version simplifiée vise justement à toucher un public plus large, en particulier les utilisateurs plus âgés, souvent déroutés par la complexité actuelle de l’application.



L’objectif de cette simplification est d’augmenter le nombre d’utilisateurs quotidiens de Snapchat, une augmentation qui devrait à terme générer davantage de revenus pour l’entreprise. Déjà en 2017, Spiegel avait admis que Snapchat pouvait être difficile à comprendre ou à utiliser, notamment pour les personnes plus âgées.



Les premiers tests de cette nouvelle version semblent prometteurs, même s’il n’est pas dévoilé publiquement les modifications réalisées. Cependant, Snap aborde ces changements avec prudence, la société souhaite avant tout éviter de perturber sa base principale de jeunes utilisateurs, tout en séduisant les profils plus âgés. L’ambition est de créer une application qui convienne à tous, peu importe l’âge ou l’expérience avec les réseaux sociaux.



Cette initiative de simplification de Snapchat représente une nouvelle étape dans la stratégie de l’entreprise. Il reste à voir si cette version révisée réussira à atteindre l’équilibre souhaité : satisfaire à la fois les jeunes et les utilisateurs plus âgés, tout en stimulant la croissance de la plateforme.



Source

Télécharger l'app gratuite Snapchat