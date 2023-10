Le PDG d’Instagram déclare que l’application iPadOS n’est pas une priorité

Aurons-nous un jour une application Instagram pour l’App Store d’iPadOS ? Si le PDG du réseau social estime que cela est une bonne idée, il assure néanmoins que ce n’est pas du tout dans les projets prioritaires, il y a d’autres choses importantes !

Instagram sur iPad, ce n’est pas pour tout de suite !

Bien qu’Instagram soit un pilier des réseaux sociaux disponible sur diverses plateformes, dont iOS, Android et le web, une application optimisée pour l’iPad d’Apple continue de manquer à l’appel. Adam Mosseri, le PDG d’Instagram, a confirmé que bien qu’une application dédiée à iPadOS serait bénéfique, ce n’est pas une priorité pour l’équipe de développement dans l’immédiat.



Mosseri, en 2022, avait partagé avec le youtubeur Marques Brownlee que le nombre relativement faible d’utilisateurs d’Instagram sur iPad ne justifie pas un focus particulier sur le développement d’une application dédiée. Cela se matérialise en dépit des chiffres impressionnants d’expéditions d’Apple, avec 42 millions d’unités d’iPhone et 10 millions d’unités d’iPad distribuées au deuxième trimestre de 2023. La différence notable dans la base d’utilisateurs entre les deux appareils influence manifestement les plans de développement des applications pour certains développeurs, y compris Instagram.

Meta, la société mère d’Instagram, possède largement les ressources pour initier un tel développement, mais le groupe préfère ne pas se lancer dans cette aventure. Paradoxalement, Facebook, une autre entité importante de Meta, a déjà une version de son application adaptée à iPadOS, cela montre qu’il y a une divergence dans les stratégies de plate-forme au sein du même groupe.



Threads, également sous l’égide de Meta, suit le chemin d’Instagram en n’offrant pas de version pour iPad, bien qu’une version web de Threads ait été lancée en août, rendant la plate-forme accessible via les navigateurs des ordinateurs de bureau et des tablettes.

La non-priorisation d’iPadOS ne se reflète pas uniformément à travers toutes les plateformes et systèmes d’exploitation. Par exemple, Instagram propose une version pour les tablettes Android, ce qui signifie que les décisions concernant le développement de l’application peuvent être plus nuancées et spécifiques à la dynamique du marché et de l’utilisateur de chaque système d’exploitation.

