Valérie Pécresse annonce la sortie du Navigo Liberté+ sur iPhone dès le 23 juin

Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités depuis plus de neuf ans, a fait le point sur sa politique des transports dans une interview à la chaine CNEWS, abordant les enjeux de billettique, de sécurité et d’accessibilité. Alors que les opérateurs de transport ont récemment présenté leur bilan 2024, l'élue continue d'exiger une amélioration de la ponctualité, de la sécurité en gare et de l’accessibilité du réseau. Et sur ce dernier point, les possesseurs d'iPhone seront servis à la fin du mois.

Enfin le passe Liberté+ sur iPhone

Vous le savez probablement, depuis janvier 2025, une nouvelle tarification est en place, notamment via le passe Navigo Liberté+ qui compte déjà 1,3 million d’abonnés. À partir du 23 juin, ce passe sera disponible sur tous les smartphones, iPhone et Android, marquant une avancée majeure dans la modernisation de la billettique. Ce système permet de voyager sans ticket physique, avec un tarif réduit de 20 % (1,99 € pour métro/RER/train, 1,60 € pour bus) et des correspondances gratuites pendant deux heures. Selon Valérie Pécresse, cette solution est plus avantageuse que le passe Navigo Easy, recommandé aux touristes et aux visiteurs, qui nécessite de charger des tickets sur une carte initiale vendue à 2 €.



J'ai demandé à la SNCF, via des annonces dans les TER et les TGV de faire savoir aux visiteurs que les tickets de métro sont disponibles en achat direct sur les smartphones. C'est un nouveau geste qu'il faut s'approprier. J'ajoute que si le téléphone est déchargé ou éteint, le passe fonctionne quand même.

Pour mémoire, aujourd'hui, le ticket unique coûte 2,50 euros pour accéder aux trains, métros et RER dans toute l'Ile-de-France et 2 euros pour le réseau bus.



Elle encourage les visiteurs à acheter leurs tickets directement via l’application Cartes (Wallet) sur iPhone, un geste simplifié promu auprès des usagers, y compris dans les annonces SNCF. Même en cas de batterie déchargée, le passe reste fonctionnel avec les iPhone modernes (depuis l'iPhone XS / XR de 2018). Avec près de 3 millions d’usagers occasionnels en Île-de-France, le passe Liberté+ était attendu !

