Le passe Navigo finalement sur iPhone début 2024

Attendu depuis des années par les clients Apple, le passe Navigo n'arrivera pas en 2023 mais début 2024. Alors que les utilisateurs Android ont déjà la possibilité de franchir les portiques du métro et de valider leur trajet en bus via un smartphone, sur iPhone ce n'est toujours pas possible, en tout cas en France.

Un accord attendu depuis fort longtemps...

Sortir son passe Navigo de son sac sera bientôt de l'histoire ancienne pour les possesseurs d'iPhone, comme en atteste le dernier article du média L'informé. Selon nos confrères, Apple et IDF Mobilités se sont enfin mis d'accord pour permettre à un iPhone de valider son titre de transport, peu importe le moyen choisi.

Reporté à plusieurs reprises, les premières discussions avec la RATP remontant à 2018, cette innovation qui n'en est plus réellement une, était bloquée par divers obstacles. Après l'ouverture de la puce NFC, le dernier était également du côté d'Apple. Un recours déposé par le préfet d'Île-de-France (Marc Guillaume) en ce sens prévoyait que l'entreprise se conforme à deux demandes. Le préfet exigeait que le texte soit transposé en français, et surtout que les dispositions soient bien conformes au droit, notamment vis à vis de la législation sur la commande publique.



Apple a donc cédé, provoquant ainsi le retrait du recours et à l'accord entre la marque et IDF Mobilités, l'instance gérante des transports franciliens, de se conclure.



Ainsi, grâce à la technologie NFC qui permet à l'iPhone de communiquer de manière sécurisée avec un appareil très proche, les téléphones d'Apple vont pouvoir remplacer le passe Navigo des franciliens.



Comme vous pouvez vous y attendre, le passe Navigo dématérialisé pourra être téléchargé directement dans l'application Cartes (ou Wallet en anglais), qui regroupe les cartes bancaires et cartes de fidélité des utilisateurs.



À l'heure actuelle, il est déjà possible de recharger sa carte Navigo via son iPhone grâce à la puce NFC, ainsi qu'acheter un titre de transport dans l'application Ile-de-France Mobilités, avant de poser votre carte Navigo sur votre iPhone pour que celle-ci se recharge instantanément. Une belle évolution qui rappelle le très récent Tap To Pay pour encaisser une CB avec l'iPhone.