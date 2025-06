Le passe Navigo annuel et Imagine R en 2026 sur iPhone

Depuis hier, lundi 23 juin 2025, le passe Navigo Liberté+ peut être ajouté à l’iPhone et l’Apple Watch via l’application Cartes (Wallet), après une mise à jour tant attendue de l’application Île-de-France Mobilités. Mais les clients ayant un passe annuel ne sont toujours pas servis. Patience, 2026 sera la bonne.

Île-de-France Mobilités annonce la bonne nouvelle

Lors de ce lancement, l’autorité des transports franciliens a annoncé au Parisien que l’intégration du Navigo annuel et de l’Imagine R sur iOS et Android, initialement prévue pour fin 2025, est reportée au premier semestre 2026.



Ce projet d’intégration du passe Navigo, entamé avec des discussions avec Apple dès 2018, se prolonge. Valérie Pécresse visait un déploiement dès l’été 2019, mais les premiers titres n’ont été pris en charge qu’en mai 2024.

Le Navigo Liberté + est désormais disponible sur votre iPhone !

D'ici-là, le passe Navigo Liberté+ est donc enfin accessible sur iPhone (pas encore sur Apple Watch). Il permet de payer ses trajets à l’unité avec des tarifs réduits : 1,60 € pour bus ou tram, et 1,99 € pour métro ou RER, contre 2,50 € sans le pass. La facturation des trajets effectués est regroupée et débitée le mois suivant.



Pour activer ce pass sur iPhone, il faut mettre à jour l’application Île-de-France Mobilités vers la version 9.0, disponible sur l’App Store. Ensuite, dans l’onglet « Achat », sélectionnez le Navigo Liberté+, suivez les instructions, et ajoutez le pass à l’application Cartes (Wallet) d’Apple.



Il n’est pas possible d’importer un pass Navigo Liberté+ existant. Si vous possédez déjà une carte physique, vous pouvez conserver les deux abonnements (physique et iPhone) ou résilier la carte physique après avoir activé le pass sur iPhone.

Télécharger l'app gratuite Île-de-France Mobilités