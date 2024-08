Apple officialise le Navigo sur iPhone et Apple Watch

Les usagers du réseau de transport en commun franciliens ont, depuis quelques heures, la possibilité d'utiliser leur iPhone et / ou Apple Watch pour "composter" leur ticket numérique dans le métro, le RER, le bus et autre tramway. Si nous vous en avions parlé en premier hier, Apple a carrément publié un communiqué officiel en partenariat avec Île-de-France Mobilités, l'établissement public local désigné par le code des transports comme l'autorité organisatrice de la mobilité pour la région.

Le Navigo sur iPhone, enfin presque

Apple a annoncé que la carte de transport Navigo peut être ajoutée à l'application Cartes (Wallet en anglais), enfin, permettant aux utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch de simplement toucher leur appareil pour valider leurs trajets dans le métro, les trains, les bus, et autres moyens de transports disponible à et autour de Paris.



Avec la carte Navigo dans l'iPhone (ou la montre), rendue possible grâce à l'ouverture de la puce NFC, l'usager n'a plus besoin de se rendre à un distributeur automatique de billets. Au lieu de cela, les passes peuvent être achetés directement dans l'application Wallet sur l'iPhone, ou dans l'application Île-de-France Mobilités.



Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet chez Apple, a déclaré :

À l'approche d'un été qui sera certainement extraordinaire pour la région parisienne, nous sommes ravis d'apporter les cartes Navigo à Apple Wallet et d'offrir aux Parisiens et aux visiteurs un moyen incroyablement pratique et sécurisé de prendre les transports en commun à Paris et d'explorer la ville.



Les utilisateurs apprécieront la sûreté, la sécurité et la fluidité de l'achat de passes et de l'utilisation d'une carte Navigo dans Apple Wallet sur l'iPhone et l'Apple Watch.

Reste que les abonnements mensuels et annuels ne sont pas encore pris en compte. Il s'agit d'un coup dur, car la majorité des usagers du quotidien ont un abonnement. La nouveauté du jour cible donc en priorité les visiteurs occasionnels, notamment ceux des Jeux Olympiques 2024. Les locaux devront patienter jusqu'à fin 2025 d'après la présidente de la région, Valérie Pécresse.



Précisons quand même qu'intégrer son Navigo dans son iPhone ne rendra pas inutilisable le Navigo physique, vous pourrez toujours l'utiliser.

La recharge du Navigo

L'intégration du Navigo dans l'iPhone vient ainsi compléter une autre fonctionnalité apparue il y a plus de trois ans, celle de pouvoir recharger son Navigo via son iPhone. Grâce à cela, les usagers n'ont plus besoin de faire la queue aux bornes de recharge dans les gares ou même de demander le petit appareil à connecter sur son ordinateur en USB.

Comment utiliser le Navigo sur iPhone

Les cartes Navigo dans Wallet permettent de se déplacer facilement et de manière pratique. Les utilisateurs peuvent facilement sélectionner leur carte Navigo dans Apple Wallet et double-cliquer sur le bouton latéral, ou s'ils ont activé le mode express, un utilisateur peut simplement tenir son iPhone ou Apple Watch près d'un lecteur pour utiliser les transports en commun à Paris sans avoir à déverrouiller ou réveiller son appareil.



Magie d'Apple, avec la réserve d'énergie sur l'iPhone, si l'appareil d'un client a besoin d'être rechargé, il peut toujours l'utiliser pour utiliser les transports en commun.



✅ Ça y est ! Les utilisateurs Apple peuvent desormais charger et valider leur #Navigo sur l’iPhone et l’Apple Watch :



👉🏻 Via l’appli @IDFmobilites pour les abonnements Navigo semaines et mensuels. Et fin 2025 pour les Navigo annuels.

👉🏻 Via l’appli "Cartes" d’Apple pour… pic.twitter.com/TfvExuaGcy — Valérie Pécresse (@vpecresse) May 21, 2024

Comment ajouter son Navigo sur iPhone

On vous explique comment ajouter une carte à votre iPhone.

Appuyez sur le signe + en haut à droite

Cliquez sur l'onglet « Carte de transport et Navigo ».

Choisissez votre titre de transport (ticket à l'unité, carnet de 10 tickets t+, ticket pour les aéroports, forfait jour Navigo)

Payez avec Apple Pay.

Si vous souhaitez ajouter un autre forfait sur votre iPhone, vous devrez passer par l'application Île-de-France Mobilités.

Ouvrez l'application

Allez dans « Acheter »

Choisissez d'ajouter le ticket sur votre iPhone ou Apple Watch.

Les informations en temps réel sur les transports en commun

En marge de cette bonne nouvelle, Apple a également annoncé que des informations en temps réel sur les transports en commun de la région parisienne seront disponibles dans Apple Plans à partir de cette semaine. De quoi consulter les horaires détaillés, les heures de départ et d'arrivée en direct, les retards, les pannes et toutes les correspondances nécessaires pour effectuer un trajet sur plusieurs réseaux de transport en commun.

Télécharger l'app gratuite Île-de-France Mobilités