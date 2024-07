Apple annonce l’ouverture de la puce NFC de l’iPhone à des tiers en Europe (MAJ)

On ne peut le nier, l’Europe a du bon pour bousculer les géants comme Apple qui sont « un peu trop fermé » et qui refusent catégoriquement d’ouvrir leurs technologies à des tiers. Après l’obligation du Sideloading, Apple annonce ouvrir sa puce NFC à des entreprises tierces pour que celle-ci soit exploitée ! Transport, paiement sans contact, carte de fidélité… La puce NFC de nos iPhone va connaître une seconde jeunesse.



C'est officiel, Apple change les règles en Europe et autorise désormais les services de paiements tiers à utiliser la puce NFC de l'iPhone en Europe, le paiement fonctionnera au même titre qu'Apple Pay. L'utilisation de la puce NFC doit d'abord être approuvée par Apple.

Ouverture de la puce NFC

Apple a annoncé son projet de rendre la technologie NFC sur iPhone accessible à d’autres prestataires de services de paiement mobile au sein de l’Union européenne. Cette initiative constitue un changement majeur par rapport à l’approche adoptée depuis le lancement d’Apple Pay en 2015, où la société bloquait systématiquement l’utilisation de sa technologie NFC par des systèmes de paiement alternatifs. Beaucoup d’entreprises qui proposent le paiement sans contact sur les smartphones sous Android n’ont jamais compris pourquoi elles ne pouvaient pas le faire sur l’iPhone avec les mêmes critères de sécurité et de finalité.



Bien que l’ouverture de l’accès NFC ait été initialement prévue pour décembre, Apple n’a pas confirmé de nouvelle date pour la mise en œuvre de cette mesure au sein de l’UE. Cette décision fait suite à un accord avec la Commission européenne, où Apple s’est engagée à donner aux développeurs tiers de l’Espace économique européen la possibilité d’utiliser la technologie NFC pour des paiements sans contact via leurs propres applications iOS.

L’engagement d’Apple est assorti d’une obligation de garantir cet accès pendant une durée de dix ans, sous peine de sanctions pouvant atteindre 10% de son revenu annuel global. Cette mesure intervient alors que l’Union européenne intensifie son enquête sur les pratiques d’Apple, suspectant la société de pratiques anticoncurrentielles pour avoir restreint l’accès à sa technologie NFC depuis 2015.



La Commission européenne a exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes quant à la limitation par Apple de l’usage de sa puce NFC intégrée à Apple Pay, la considérant comme un obstacle à la concurrence sur le marché des paiements mobiles. À l’échelle mondiale, plusieurs entités gouvernementales et bancaires, en particulier en Australie, ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la restriction imposée par Apple sur l’utilisation de la technologie NFC.



L’ouverture de la technologie NFC par Apple marque donc une avancée majeur dans l’écosystème, bientôt concrétisée par l'arrivée du Pass Navigo sur iPhone, non seulement pour les développeurs et prestataires de services de paiement en Europe, mais aussi pour les utilisateurs qui vont pouvoir payer autrement qu’avec Apple Pay.



