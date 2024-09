Apple va ouvrir la puce NFC de l'iPhone à ses concurrents dans l'UE

Nouveau rebondissement du côté d'Apple, en pleine bataille contre l'Union européenne. La firme américaine propose d'ouvrir le système de communication en champ proche (NFC) de l'iPhone, notamment utilisé par Apple Pay, dans le but de prévenir une action réglementaire imminente de l'UE. Une bonne nouvelle pour ses concurrents du secteur des paiements.

Les banques et PayPal se frottent déjà les mains

Dans un bref communiqué, Reuters indique ce mardi qu'Apple a proposé de laisser ses rivaux accéder au système NFC des iPhones, mais les détails ne sont pas encore très clairs. Les banques se sont plaintes du fait que l'accès exclusif d'Apple à la puce sans contact NFC de ses appareils privilégie Apple Pay par rapport à d'autres systèmes de paiement.

En mai 2022, l'autorité de surveillance antitrust de l'UE s'est officiellement opposée à ce qu'Apple restreigne l'accès de ses concurrents à sa technologie de paiement mobile "Tap to Pay", ce qui rendrait difficile le développement d'autres services de porte-monnaie mobile sur les appareils Apple.



PayPal et d'autres auraient joué un rôle dans la décision de l'Union européenne de cibler Apple avec des plaintes antitrust concernant ses activités mobiles. L'entreprise aurait déposé des plaintes informelles concernant la manière dont Apple empêche les applications tierces d'accéder aux capacités NFC de l'iPhone, ce qui a conduit à la communication des griefs de la Commission à l'encontre d'Apple.



Le mois prochain, la Commission européenne va probablement demander l'avis de ses concurrents et de ses clients avant de décider d'accepter ou non l'offre d'Apple. Voilà qui s'ajoute au sideloading à venir et au port USB-C que l'on a enfin sur l'iPhone 15.