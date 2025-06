Apple épinglé par Epic pour une pub crypto collée à Fortnite sur l'App Store

Depuis plusieurs années, Tim Sweeney, patron d’Epic Games (créateur de Fortnite), mène une guerre acharnée contre Apple et ses règles strictes de l’App Store. Dernier épisode en date : une critique cinglante sur X (ex-Twitter), où il pointe du doigt l’ironie de voir une publicité pour une plateforme de cryptomonnaies apparaître en recherchant “Fortnite”, un jeu destiné aux enfants.

Dans un récent tweet, Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a vivement critiqué Apple pour avoir affiché une publicité pour Kraken, une plateforme de trading de cryptomonnaies, lorsqu’on recherche “Fortnite” sur l’App Store. Il souligne l’ironie de cette situation, étant donné qu’Apple met en avant sa politique de sécurité stricte, notamment envers les jeux violents ou les jeux d’argent, tout en permettant la promotion d’une application financière potentiellement risquée dans un contexte lié à un jeu destiné aux enfants.

Cette critique s’inscrit dans le cadre du conflit prolongé entre Epic Games et Apple, débuté en 2020 lorsque Fortnite a été retiré de l’App Store après qu’Epic ait introduit un système de paiement direct, contournant les commissions d’Apple. Après une bataille juridique de cinq ans, un tribunal a récemment statué en faveur d’Epic, obligeant Apple à assouplir certaines de ses politiques de l’App Store, officialisant au passage le retour de Fortnite sur l'App Store.

Malgré cette victoire, Sweeney continue de dénoncer ce qu’il perçoit comme des incohérences dans les politiques d’Apple. Ici, il met en lumière le fait qu’Apple autorise des applications comme Kraken, qui nécessitent tout de même une vérification d’identité rigoureuse pour être utilisées, à apparaître dans des recherches associées à des jeux pour enfants, tout en maintenant des restrictions strictes sur d’autres types de contenu.

Un tweet dans l’esprit du clash, que certains jugeront logique tandis que d’autres y verront surtout de l’exagération. Une chose est sûre : Tim Sweeney ne compte pas lâcher Apple de sitôt. Une querelle lui offre une visibilité énorme, le PDG d'Epic est en conscient.

Hey kids! Looking to play Fortnite? Try this crypto and stock trading app instead. Rated for ages 4+. Courtesy of Apple App Store ads. pic.twitter.com/NIrVWIrbRF