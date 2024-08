Apple fait toujours obstacle à l'Epic Games Store sur iOS

Malgré l'ouverture d'iOS aux app stores tiers dans l'Union Européenne, et à l'arrivée effective de l'Epic Games Store sur iOS, les conditions imposées par Apple pourraient dissuader de nombreux développeurs de proposer leurs jeux sur la boutique d'Epic Games. Un obstacle de taille pour les ambitions de l'éditeur de Fortnite.

Des frais élevés, même en dehors de l'App Store

Si l'Epic Games Store offre des conditions plus avantageuses que l'App Store, avec une commission de seulement 12% sur les achats in-app, les développeurs n'échappent pas pour autant aux ponctions d'Apple. La firme de Cupertino impose en effet des frais conséquents aux apps distribuées en dehors de sa boutique :

0,50€ par téléchargement à partir de 1 million d'utilisateurs, appelé la "Core Technology Fee"

Une commission sur les achats y compris ceux réalisés en dehors du store

5% de commission sur les achats réalisés dans l'année suivant l'installation de l'app, y compris hors du store. C'est la "Initial Acquisition Fee".

Des montants qui s'ajoutent aux 12% prélevés par Epic, rendant l'équation difficilement viable pour la plupart des développeurs. À titre de comparaison, rester sur l'App Store coûte "seulement" jusqu'à 30% de commission sur les achats in-app et 25% sur les achats via un lien externe. De fait, l'App Store simplifie les choses pour les développeurs qui ont une visibilité réelle sur leurs revenus et les commissions d'Apple.



Ces conditions sont très complexes et font l'objet de critiques. La Commission européenne a ouvert des enquêtes pour vérifier si ces nouvelles exigences contractuelles d'Apple sont conformes au Digital Markets Act (DMA). De plus, ces conditions sont perçues par certains comme une manière pour Apple de maintenir son contrôle et ses revenus, même en dehors de l'App Store.

Un risque énorme pour les petits développeurs

Si un géant comme Epic, avec les revenus colossaux générés par Fortnite, peut se permettre de payer ces frais sur le long terme, c'est loin d'être le cas pour les studios plus modestes. Comme l'explique Steve Allison, responsable de l'Epic Games Store, un jeu téléchargé un milliard de fois devra payer 0,50€ par an pour CHAQUE utilisateur, même ceux l'ayant téléchargé sur l'App Store. "C'est intenable", résume-t-il.

Seuls les développeurs d'apps gratuites sans monétisation échappent à ces frais. Les plus petits studios bénéficient d'un délai de grâce de 3 ans, mais seulement s'ils ne dépassent pas 10 millions d'euros de revenus annuels. Au-delà, ils sont soumis aux mêmes conditions qu'Epic.

Peu d'intérêt pour les développeurs tiers, pour l'instant

Malgré des discussions actives avec la plupart des 250 plus gros éditeurs mobiles, Epic reconnaît que "presque tous" jugent impossible de proposer leurs jeux sur l'Epic Games Store dans ces conditions, du moins sur iOS. EA, King, Supercell ou encore TiMi n'ont pas souhaité commenter leurs intentions.

Pourtant, l'idée d'app stores alternatifs séduit de nombreux développeurs, lassés par la saturation de l'App Store. Raffaele D'Amato, le créateur d'Arcadia - Watch Games affirme :

Des boutiques alternatives pourraient offrir une meilleure visibilité aux apps qui le méritent vraiment.

Mais pour l'heure, seul Epic semble en mesure de supporter les conditions d'Apple. La société prévoit de proposer une sélection "curatée" de jeux tiers sur sa boutique mobile en décembre, avec l'espoir d'en amener certains sur iOS. Mais le chemin s'annonce encore long et semé d'embûches. Apple ne lâchera pas facilement son emprise sur l'écosystème iOS, que les développeurs passent par l'App Store ou non. Il faudra sans doute de nouvelles décisions réglementaires pour faire bouger les lignes.



