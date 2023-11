La loi DMA force Apple à modifier la politique de l'App Store

Apple commence doucement mais sûrement à se faire à l'idée que la loi DMA sera bientôt inesquivable. Un document officiel vient d'être ajusté sur certains points et tout porte à croire que cela concerne la nouvelle règlementation européenne.

DMA : Du changement à venir chez Apple

DMA est en service depuis mai 2023 et devrait forcer Apple à revoir sa politique en ce qui concerne l'App Store. Dans un rapport PDF qui concerne l'exercice 2023, Apple a complètement revu sa position sur certains sujets et laisse entendre qu'elle va se soumettre à cette nouvelle loi européenne pour esquiver les sanctions financières.



La société commence à prévenir les développeurs qu'une augmentation de facture est possible, mais que ce n'est pas sa faute. Sans parler du chamboulement général. Pour rappel, DMA va permettre pour la première fois de télécharger des applications en dehors de l'App Store sur iOS. Voilà qui devrait compliquer les transactions financières avec les développeurs, dixit Apple.

Comptez sur Tim Cook et ses équipes pour trouver un stratagème qui permet de respecter les nouvelles mesures tout en dissuadant la masse de se tourner vers une boutique d'applications tierce. Cela a déjà commencé avec iMessage et Safari.



À partir du 7 mars 2024, toutes les règles inscrites dans la loi DMA devront être respectées à la lettre. La sanction maximale étant une amende à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires mondial annuel, de quoi dissuader même les plus grands comme Apple.