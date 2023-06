Apple estime que la politique de l'App Store est parfaite pour l'UE

Apple et Spotify sont de nouveau devant les tribunaux cette semaine, toujours dans le cadre de l'affaire antitrust instruite par l'Union Européenne. Après la plainte de Spotify en 2019, l'UE est parvenue à une conclusion préliminaire en 2021 selon laquelle l'App Store favorisait injustement Apple Music par rapport à Spotify et à d'autres services de streaming musical.

Selon Bloomberg, les avocats d'Apple feront valoir demain que la société a répondu aux préoccupations en matière de concurrence au cours des deux dernières années et qu'aucun autre changement n'est nécessaire. Dans un communiqué, Spotify a déclaré que les récents changements apportés à la politique de l'App Store étaient "juste pour la forme" et n'abordaient pas le problème central des règles anti-spéculation d'Apple.

Ces règles existent toujours aujourd'hui et les prétendus changements d'Apple ne changent en fait rien du tout et sont juste pour la forme. Nous soutenons la Commission européenne et pensons que l'acte d'accusation répond aux pratiques commerciales déloyales d'Apple.