Microsoft estime qu'Apple va "dans la mauvaise direction" pour l'App Store

Après Epic Games, Firefox et Spotify, entre autres, c'est autour de Microsoft de commenter les changements historiques annoncés par Apple pour son App Store en Europe.



Sans surprise, Microsoft n'est pas ravi des décisions d'Apple, l'entreprise estimant que les changements proposés par Apple sont un "pas dans la mauvaise direction".

Avant de rentrer dans le détail de la déclaration de celle qui a récemment (et temporairement) dépassé Apple en valorisant à la bourse américaine, il faut savoir que Microsoft travaille d'arrache-pied à l'élaboration d'une boutique d'applications alternative pour les utilisateurs d'iPhone. Depuis plusieurs mois, nous avons eu vent d'un projet d'App Store estampillé Xbox qui profiterait de l'ouverture alors supposé d'Apple sur le marché de l'Union européenne. Depuis, la semaine dernière, Apple a bel et bien annoncé le sideloading permettant d'installer des applications sans passer par l'App Store officiel. Théoriquement, ce geste ouvre la voie au lancement par Microsoft de sa boutique axée sur les jeux.

Mais cela a été fait de telle manière que Sarah Bond, présidente de Xbox chez Microsoft (et non la femme de James), ne saute pas au plafond. Voici ce qu'elle a dit sur X, répondu à Daniel Ek, patron de Spotify :



We believe constructive conversations drive change and progress towards open platforms and greater competition. Apple's new policy is a step in the wrong direction. We hope they listen to feedback on their proposed plan and work towards a more inclusive future for all. https://t.co/mDRI5KPJf6