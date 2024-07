Epic Games va attaquer les paiements tiers d’Apple pour "mauvaise foi"

Après un long procès, la Cour suprême des États-Unis a décidé hier qu'Apple devra assouplir certaines de ses règles relatives à l'App Store pour se conformer aux droits de la concurrence. Plus précisément, la société doit désormais permettre aux développeurs de proposer d'autres méthodes de paiement, chose demandée de longue date par Epic Games. En forçant la main à Apple via une mise à jour de Fortnite à l’été 2020, la société avait vu son jeu éjecté de l’App Store. Une bataille judiciaire s’en est alors suivie. Malgré le verdict positif, Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, n'est pas satisfait des conditions finales et déclare que l'entreprise contestera le "plan de conformité de mauvaise foi" d'Apple.

Apple joue sur les mots

Apple filed a bad-faith "compliance" plan for the District Court's injunction. It totally undermines the order allowing “buttons, external links, or other calls to action that direct customers to purchasing mechanisms, in addition to IAP”.https://t.co/ofbuMwe7SH — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 16, 2024

Suite à la décision de la Cour Suprême, Apple a déclaré qu'elle allait réviser les directives de l'App Store pour se conformer à l'issue du procès Epic contre Apple. Elle a rapidement mis à jour son règlement. Cependant, les changements sont loin de satisfaire les développeurs.

Une commission sur les paiements tiers

Apple autorisera en effet les développeurs à fournir d'autres méthodes de paiement dans leurs applications. Mais il y a un hic. À l'instar de ce qui s'est passé aux Pays-Bas pour les applications de rencontre, les développeurs devront toujours proposer des achats in-app à l'aide du système de vente de l'App Store. Cela signifie que les utilisateurs auront la possibilité de payer en utilisant l'App Store ou une autre méthode.



Mais, surtout, Apple prélèvera aussi une commission de 27 % sur les achats effectués par l'intermédiaire de plates-formes de paiement alternatives. Pour les petits développeurs, la commission sera de 12 %. Actuellement, Apple prélève une commission de 30 % et de 15 % respectivement. L'entreprise exigera périodiquement la comptabilisation des achats hors application admissibles afin d'auditer et de taxer les développeurs.



En d'autres termes, l’intérêt de passer hors système App Store est pratiquement inexistant, car Apple continuera à prélever une sacré commission. Et si l'on considère que les développeurs devront payer les frais d'une plateforme de paiement externe, le coût pourrait s'avérer encore plus élevé que celui de la vente d'un article numérique par l'intermédiaire de l'App Store.

Epic Games contestera la décision

Rapidement, Tim Sweeney a souligné que la solution d'Apple est "anticoncurrentielle" puisque les développeurs ne peuvent pas offrir des articles numériques à moindre coût sur le web après avoir dû payer à la fois Apple et une autre plateforme. Le PDG d'Epic affirme également qu'Apple "dicte tous les aspects de ces liens" en obligeant les développeurs à les placer "loin des endroits où les utilisateurs achètent réellement des produits".



M. Sweeney critique également le fait qu'Apple demande aux développeurs d'ouvrir une session vierge dans un navigateur web, de sorte que l'utilisateur doive se connecter et rechercher à nouveau l'article qu'il souhaite acheter. Pour lui, Apple utilise un système repoussant pour désavantager les autres plateformes de paiement.



Suite à ses déclarations, Tim Sweeney garantit qu'Epic Games contestera le plan de mise en conformité d'Apple devant le tribunal, une fois de plus.