Apple autorise les paiements tiers sur l’App Store US, mais avec commission

Depuis la naissance de l’App Store, les développeurs n’ont pas d’autres choix que de proposer le paiement d’Apple pour les transactions liées aux achats intégrés. Pour la première fois, Apple doit changer les règles, contraint par une décision de justice. Toutefois, cette « bonne nouvelle » ne signifie pas la fin des commissions. Apple ne lâchera pas aussi facilement un business comme l’App Store !

Les choses changent aux États-Unis

Dans une évolution majeure de sa politique, Apple permet désormais aux développeurs d’applications de rediriger les utilisateurs vers des options d’achat en dehors de leurs applications sur l’App Store américain, tout en respectant certaines restrictions. Cette décision fait suite à la conclusion du litige entre Apple et Epic Games, où la Cour suprême a refusé de réexaminer les appels des deux entreprises.



Suite à sa défaite juridique contre Epic, Apple a dû assouplir ses directives, permettant aux développeurs d’inclure un lien dans leurs applications pour diriger les utilisateurs vers leurs propres sites web pour des achats externes. Cependant, les développeurs doivent obtenir une autorisation préalable d’Apple pour afficher ces boutons ou liens. En réalité, rien n’interdit à la firme de Cupertino d’utiliser cette pratique.

Voici les deux points des "guidelines" qui ont été modifiés par Apple et que nous avons reçu par courriel :

Révision de la section 3.1.1 : L'exigence selon laquelle les apps et leurs métadonnées ne peuvent pas inclure de boutons, de liens externes ou d'autres appels à l'action qui dirigent les clients vers des mécanismes d'achat autres que l'achat in-app a été déplacée au point 3.1.1(a). Cette révision clarifie que les apps proposées dans des vitrines autres que celles éligibles au StoreKit External Purchase Link Entitlement (US), et les apps qui n'utilisent pas ce droit, doivent continuer à respecter cette exigence.

Ajouté 3.1.1 (a) : Lien vers d'autres méthodes d'achat. Les développeurs peuvent demander l'habilitation StoreKit External Purchase Link Entitlement (US) pour fournir un lien dans leur app vers un site web que le développeur possède ou dont il a la responsabilité afin d'acheter ces articles.

Les transactions pour le contenu intégré aux applications doivent respecter les normes de conformité PCI de niveau 1. Les articles achetés via un lien externe doivent être utilisés au sein de l’application, avec des options disponibles pour gérer les transactions, abonnements et remboursements.



Toutefois, les applications faisant partie des programmes Apple Video Partner ou News Partner ne sont pas éligibles pour bénéficier de ce nouveau droit de lien. Tout abus de ce droit pourrait entraîner l’exclusion du programme de développement et de l’App Store.



Autre règle, le lien externe doit être présenté une seule fois et ne doit pas apparaître sous forme de fenêtre contextuelle ou modale. De plus, les liens externes ne doivent pas rediriger vers d’autres pages, s’ouvrir dans une vue web intégrée à l’application, ou inclure des paramètres de suivi. Exactement comme en Corée du Sud.

Attention à ce qui est affiché sur la fiche de l’application sur l’App Store

La description de l’application sur l’App Store ne doit pas mentionner les achats externes ni faire référence à des sites web externes. Les sites web proposant des achats externes ne doivent pas imiter le design ou l’interface du système d’achat intégré d’Apple.



Bien que permettant les paiements tiers, Apple continue de prélever une commission sur ces achats. La commission est de 27 %, ou de 12 % pour les participants au programme pour les petites entreprises de l’App Store. Une baisse de 3 % seulement par rapport au système natif qui est de 30 % (ou de 15 % pour les abonnements la deuxième année ou les petits développeurs). Cependant, les interactions avec les clients en dehors de l’application via le lien intégré ne sont pas sujettes à ces commissions, tout comme les ventes effectuées en dehors du processus évoqué.



En clair, ceux qui attaquaient Apple risquent d'être plus énervés qu'autre chose, Apple jouant sur les mots pour se conformer à la loi antitrust américaine.