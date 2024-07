App Store : la Cour suprême américaine ne fera pas marche arrière

Mauvaise nouvelle pour Apple. La Cour suprême des États-Unis vient de rejeter sa demande d'appel qui devait permettre de débattre à nouveau de l'arrivée des paiements alternatifs sur l'App Store. Le changement ne devrait plus tarder.

Pas de retour en arrière

Nouvel épisode dans ce feuilleton interminable. Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a refusé de débattre sur la nouvelle demande d'appel d'Apple devant la justice. Le numéro 1 sur le marché des smartphones en 2023 n'a plus le choix et va bel et bien devoir faire quelques modifications sur son App Store.



Si Apple a globalement gagné sa bataille judiciaire contre Epic Games, elle va tout de même devoir y laisser quelques plumes. Dans les mois à venir, l'App Store devra permettre aux développeurs de proposer des méthodes de paiement alternatives directement dans l'application, ce qui n'a jamais été le cas depuis l'existence de la boutique d'apps.

Ainsi, les développeurs ne seront plus contraints de payer une commission de 15-30 % à Apple sur chaque abonnement. Une réelle économie même s'il est difficile d'imaginer la pomme se laisser faire ainsi. Une nouvelle taxe n'est pas à exclure, tout comme les nouveaux scandales que cela risque de créer.



Côté européen, c'est encore plus strict. À partir du 7 mars 2024, toutes les règles inclus dans le projet de loi DMA devront être respectées à la lettre sous peine de recevoir une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial. L'App Store va grandement changer, mais cela pourrait également être le cas d'iMessage ou encore de Safari. 2024 ne sera pas de tout repos pour Apple.



