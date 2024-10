La procédure antitrust américaine contre l'App Store progresse à grand pas

Vous pensiez qu'Apple n'avait en tête que l'ouverture de son App Store en Europe ? Et bien, selon le chef de l'unité du ministère de la justice chargée de lutter contre les infractions au droit de la concurrence, la procédure antitrust engagée aux États-Unis contre l'exclusivité de l'App Store d'Apple "fait feu de tout bois".



En clair, la firme de Cupertino va certainement devoir autoriser les boutiques d'applications tierces, et donc le sideloading, en Europe et aux États-Unis.

Une vieille histoire de monopole

Les autorités de régulation anti-monopole enquêtent depuis longtemps sur le contrôle exclusif exercé par Apple sur les applications iPhone de tiers. Comme vous le savez, que ce soit pour le client ou le développeur, seul l'App Store permet à ce jour de lister et de télécharger une application.



Apple contrôle de A à Z le processus ainsi que le contenu qui y est proposé, avec, à la clé, une commission comprise entre 15 ou 30 % sur chaque achat ou abonnement - que les développeurs et les consommateurs doivent accepter. De nombreux régulateurs considèrent qu'il s'agit d'une violation du droit de la concurrence.

L'Europe s'est déjà prononcée contre Apple

À ce petit jeu, l'Union européenne a pris de l'avance et a déjà légiféré sur cette question dans le cadre de la loi sur les marchés numériques (DMA). Pour notre instance supra-nationale, l'App Store rentre dans le cadre de cette loi. Cela signifie qu'Apple doit autoriser la concurrence sur le marché des applications pour l'iPhone, et il est très probable que la seule façon pour l'entreprise de se conformer pleinement à cette législation est d'autoriser des boutiques d'applications concurrentes sur l'iPhone, le sideloading. Apple doit s'y conformer d'ici le mois d'avril de cette nouvelle année 2024, Microsoft étant déjà prêt pour lancer un App Store de jeux Xbox.



Apple s'y prépare depuis plus d'un an.

Procédure antitrust américaine contre Apple

Le ministère américain de la justice (DOJ) mène depuis des années sa propre enquête sur ce sujet, et de nombreux experts s'attendent à ce qu'il parvienne à la conclusion évidente suivante : Apple doit autoriser soit les boutiques d'applications tierces, soit le chargement latéral des applications iPhone, soit les deux.

Le Financial Times cite le responsable de l'enquête du ministère de la justice, qui laisse entendre qu'il est sur le point de rendre sa décision :

Jonathan Kanter, qui dirige l'unité antitrust du ministère de la justice depuis novembre 2021, n'a jamais caché son ambition de poursuivre les plus grandes entreprises américaines.

Son service enquête depuis des années sur les politiques de l'App Store d'Apple et, selon lui, "fait feu de tout bois". La fenêtre qui lui permet de porter plainte se referme toutefois, à l'approche de l'élection présidentielle américaine et d'un éventuel changement d'administration.

Dans le sillage de Microsoft, nous devrions voir fleurir les magasins alternatifs avec pourquoi pas des boutiques Steam mobile, Epic Games mobile, PlayStation mobile, etc.



Il paraît très peu probable qu'Apple s'en sorte autrement, la société étant confrontée à une législation similaire dans le monde entier. La semaine dernière, nous avons appris que le Japon préparait sa propre loi. Le pays souhaite que les grandes entreprises technologiques comme Apple et Google autorisent les boutiques d'applications tierces, ainsi que d'autres méthodes de paiement pour toutes les applications.