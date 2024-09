Epic Games gagne son procès antitrust contre Google

Google a perdu son procès qui l'oppose à Epic Games, le studio derrière l'Unreal Engine et les jeux comme Fortnite. Celui qui bataille également contre Apple pour les mêmes raisons a gagné son procès antitrust contre le géant de la recherche sur Internet. Le jury composé de neuf membres a reconnu à l'unanimité que Google avait abusé de son pouvoir en exerçant un monopole sur la boutique d'applications (Play Store) et en imposant aux développeurs des frais indûment élevés (de 15 à 30 %).



Le verdict a été rendu après trois heures de délibération, à l'issue d'un procès de quatre semaines portant sur le Play Store de Google. Epic reprochait notamment à Google d'avoir illégalement lié ses services de paiement Play Store et Play Billing, obligeant ainsi les développeurs à utiliser les deux pour que leurs applications soient incluses dans le magasin.



Outre le système de paiement contraignant, le jury a également reconnu que l'accord de distribution de Google avec les développeurs était anticoncurrentiel et qu'Epic avait été injustement étouffé par le comportement de l'entreprise en imposant son propre système de facturation aux développeurs. Le procès a été intenté par Epic contre Google en 2020 pour avoir retiré Fortnite du Google Play Store, après qu'Epic a permis aux joueurs de contourner le système d'achat in-applicatif de Google.

Les raisons qui ont conduit à cette décision n'ont pas été révélées, mais dans une déclaration sur son site web, le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré que le verdict "prouve que les pratiques de Google en matière de boutique d'applications sont illégales et qu'elles abusent de leur monopole pour extraire des frais exorbitants, étouffer la concurrence et réduire l'innovation."



Le prolixe patron d'Epic Games a ajouté que le jury avait vu "des preuves que Google était prêt à payer des milliards de dollars pour étouffer les boutiques d'applications alternatives en payant les développeurs pour qu'ils abandonnent leurs propres efforts en matière de boutiques et leurs plans de distribution directe, et en proposant des accords très lucratifs avec les fabricants d'appareils en échange de l'exclusion des boutiques d'applications concurrentes".



Le géant de l'Internet fera naturellement appel de cette décision de justice, comme l'a indiqué Wilson White, vice-président chargé des affaires gouvernementales et de la politique publique chez Google :

Nous continuerons à défendre le modèle commercial d'Android et nous restons profondément attachés à nos utilisateurs, à nos partenaires et à l'écosystème Android au sens large.

Apple suit cette affaire de près

Cette décision pourrait avoir de profondes répercussions sur la réglementation des magasins d'applications numériques, en particulier sur l'App Store d'Apple. La firme de Cupertino a remporté un procès similaire contre Epic en 2021. Toutefois, cette décision n'a pas été rendue par un jury composé de consommateurs, mais par un juge unique.



De son côté, Epic avait récemment demandé à la Cour suprême des États-Unis d'étudier à nouveau l'affaire contre Apple, notamment le fait que la société interdit les développeurs de nombreuses applications iOS de diriger les utilisateurs vers des méthodes d'achat disponibles en dehors de l'App Store.



