Epic Games attaque Samsung et Google en justice pour une « entente anticoncurrentielle »

Quand Epic Games veut quelque chose, l’entreprise fait tout pour l’obtenir quitte à dépenser des millions de dollars dans des procès. Après avoir été en confrontation contre Apple pendant plusieurs années années afin de faire évoluer la politique de distribution des applications et des méthodes de paiements au sein des applications, Epic Games s’attaque désormais à deux autres géants : Google et Samsung.

Epic Games se bat pour obtenir une concurrence plus saine

Epic Games s’est lancé hier dans une nouvelle bataille contre deux géants de la tech : Google et Samsung. L’éditeur du célèbre jeu Fortnite accuse ces derniers de pratiques anticoncurrentielles, et cette fois-ci, le différend porte sur une fonctionnalité spécifique des smartphones Samsung Galaxy.



Au centre de la plainte déposée par Epic Games se trouve une fonctionnalité présente par défaut sur les Galaxy. Appelée Auto Blocker, cette option est conçue pour empêcher l’installation d’applications provenant de sources non approuvées, en bloquant le téléchargement d’applications depuis des stores alternatifs au Google Play Store. Selon Epic, cette mesure limite considérablement la concurrence dans la distribution d’applications et renforce le monopole de Google, tout en limitant les choix des utilisateurs.

Même si les utilisateurs de Galaxy ont la possibilité de désactiver Auto Blocker lors de la configuration initiale de leur appareil ou après dans les paramètres, Epic Games soutient que beaucoup d’entre eux ne sont pas au courant de l’existence de cette fonctionnalité, ou ne savent pas comment la modifier. Le fait qu’Auto Blocker soit activé par défaut pose, selon Epic, un réel problème pour les développeurs tiers cherchant à proposer leurs applications en dehors du Play Store.

Une collaboration Google-Samsung ?

Epic Games affirme que cette situation n’est pas un simple accident. Selon la plainte, Google et Samsung auraient collaboré pour mettre en place Auto Blocker dans le but de restreindre l’accès des utilisateurs aux stores alternatifs, ce qui verrouille ainsi les smartphones Galaxy dans l’écosystème du Play Store. Cette démarche est perçue par Epic comme un exemple de « coordination anticoncurrentielle ».



Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a déclaré que cette action en justice n’a pas pour but de favoriser sa propre entreprise, mais qu’elle vise à défendre l’ensemble des développeurs. Selon lui, cette lutte contre les pratiques restrictives des grandes plateformes est essentielle pour garantir un marché équitable.

Les demandes d’Epic et la réponse de Samsung et Google

Dans sa plainte, Epic Games demande à la justice d’obliger Samsung à désactiver Auto Blocker en tant que paramètre par défaut, ce qui permettra aux utilisateurs d’avoir une véritable liberté de choix dès l’utilisation de leur appareil.



Samsung et Google, quant à eux, ont rapidement réagi à ces accusations, les qualifiant de « non fondées et sans valeur ». Ils estiment que la fonctionnalité Auto Blocker est là pour protéger les utilisateurs contre des menaces de sécurité potentielles provenant de sources non vérifiées et n’a rien à voir avec une volonté de restreindre la concurrence.

Une nouvelle bataille pour Epic Games

Cette action en justice n’est pas sans rappeler le célèbre conflit qui oppose Epic Games à Apple sur des questions similaires concernant les pratiques de distribution des applications. Cette nouvelle bataille pourrait se révéler encore plus difficile, mais Epic Games est bien connu pour ne pas abandonner facilement lorsque des pratiques commerciales jugées injustes gênent son activité, l’entreprise semble prête à mener ce combat jusqu’au bout.



Alors que cette affaire se prépare à être débattue devant les tribunaux, le verdict pourrait avoir des répercussions importantes sur l’avenir de la distribution d’applications sur les appareils Android. Si Epic Games réussit à obtenir gain de cause, cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les développeurs Android.



