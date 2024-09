Tim Sweeney, patron d’Epic Games réagit au procès gagné face à Google

Depuis plus de deux ans, Tim Sweeney, patron d’Epic Games, a un objectif bien précis, faire tomber Apple et Google et leurs politiques abusives dans la distribution des applications. Si Epic Games a échoué à faire tomber Apple, le créateur de Fortnite a obtenu une belle victoire hier pour son procès contre Google ! Tim Sweeney a tenu à s’exprimer et expliquer pourquoi il y a eu un tel résultat avec Google et pas Apple.

Tim Sweeney est ravi du résultat

Dans un revirement judiciaire majeur, Epic Games a récemment remporté une victoire intéressante contre Google, remettant en question le monopole du Play Store et son système de facturation. Ce jugement favorable, prononcé par un jury, contraste nettement avec l’issue moins avantageuse qu’Epic Games avait connue dans son conflit juridique avec Apple et son App Store.



Le directeur général d’Epic Games, Tim Sweeney, lors d’une interview avec CNBC, a mis en lumière les différences cruciales entre les affaires contre Google et Apple. Sweeney a souligné l’absence d’enregistrements écrits par Apple, une lacune qui n’a pas été observée dans le cas de Google. Sweeney a bien précisé que cette différence entre les deux procès a créé la différence et aurait pu changer la donne en faveur d’Epic face à Apple.

Au cours du procès contre Google, il est apparu que l’entreprise avait manqué de conserver des documents et communications essentiels liés au Play Store. Sweeney, critiquant vivement Google, s’est dit surpris par ce comportement, jugé inapproprié pour une entreprise de cette stature.



Selon CNBC, Epic Games a fait face à plus de difficultés pour obtenir des documents internes d’Apple, ce qui a probablement influencé l’issue du procès. La différence entre les jugements contre Google et Apple résiderait en partie dans le type de preuves disponibles. Le verdict contre Google a été rendu par un jury, tandis que celui contre Apple a été prononcé par un juge, une distinction qui pourrait avoir joué un rôle déterminant.



Sweeney a également souligné la stratégie d’Apple qui, contrairement à Google, ne consigne pas ses activités par écrit et utilise sa position de monopole vertical pour entraver la concurrence.

Le truc avec Apple, c'est que toutes leurs astuces antitrust sont internes à l'entreprise. Ils utilisent leur magasin, leurs paiements, ils forcent les développeurs à avoir tous les mêmes conditions, ils forcent les OEM et les transporteurs à tous avoir les mêmes conditions. Je pense que l'affaire Apple ne serait pas moins intéressante si nous pouvions voir toutes leurs pensées et délibérations internes, mais Apple ne les mettaient pas par écrit.

Cette victoire d’Epic Games contre Google pourrait marquer un tournant dans la régulation de la concurrence dans le secteur numérique, mettant en avant l’importance de la transparence et de l’équité dans les pratiques commerciales des géants technologiques.