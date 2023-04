Epic Games perd la bataille en justice face à Apple sur les règles de l'App Store

Depuis plus de 2 ans, Epic Games remue ciel et terre pour forcer Apple (à travers la justice) à changer sa politique vis-à-vis de l'App Store. Epic veut changer les règles, la commission et le blocage de la concurrence en empêchant le Sideloading dans l'écosystème pommé. Si cette affaire a permis de faire bouger les choses en Europe où les stores tiers seront une obligation sur les smartphones et tablettes dès 2024, Epic Games essuie aussi des défaites !

Défaite pour Epic Games

D’après un récent article de Bloomberg, la cour d'appel du neuvième circuit a rejeté les arguments d'Epic selon lesquels les restrictions imposées par Apple à l'App Store violent la loi fédérale antitrust américaine en n'autorisant pas les boutiques d'applications tierces.

La cour d'appel a déclaré :

Il y a un débat animé et important sur le rôle joué dans notre économie et notre démocratie par les plateformes de transactions en ligne ayant un pouvoir de marché. Cependant, notre travail en tant que cour d'appel fédérale n'est pas de résoudre ce débat - et nous ne pourrions même pas essayer de le faire. Au lieu de cela, dans cette décision, nous avons fidèlement appliqué le précédent existant aux faits.

Si la décision finale est en faveur d'Apple, la firme de Cupertino n'en ressort pas gagnante à 100%. L'entreprise va devoir réaliser des modifications dans son App Store afin de donner des possibilités en plus aux développeurs, ils pourront bientôt obtenir des boutons de métadonnées ainsi que des liens qui permettront de rediriger un utilisateur vers une page web dans le but d'encaisser un paiement hors de l'App Store.



Dans une déclaration adressée à MacRumors, un porte-parole d'Apple répond :

La décision d'aujourd'hui réaffirme la victoire retentissante d'Apple dans cette affaire, neuf des dix revendications ayant été décidées en faveur d'Apple. Pour la deuxième fois en deux ans, un tribunal fédéral a statué qu'Apple respecte les lois antitrust aux niveaux étatique et fédéral. L'App Store continue de promouvoir la concurrence, de stimuler l'innovation et d'élargir les opportunités, et nous sommes fiers de ses profondes contributions aux utilisateurs et aux développeurs du monde entier. Nous ne sommes respectueusement pas d'accord avec la décision du tribunal sur la seule réclamation restante en vertu du droit de l'État et envisageons un examen plus approfondi.

En ce qui concerne les paiements hors de l'App Store, Apple n'apprécie évidemment pas cette décision où la commission de 15% et 30% ne pourra être prélevée. Le géant californien parle de modifications qui pourraient "percer l'équilibre prudent entre les développeurs et les clients fourni par l'App Store".