Surprise, Apple va prendre 27% de commission sur les paiements tiers

Apple a fourni hier soir quelques détails supplémentaires sur la manière dont elle autorisera les applications de rencontre aux Pays-Bas à proposer des systèmes de paiement alternatifs, conformément à une décision de justice. Une surprise de taille s'est introduite dans cette annonce, bien que la société de Tim Cook ait tout de même fait appel de la décision.

Une commission pas si réduite

L'information la plus importante concerne la commission "réduite". Apple prélève généralement une commission de 30 % sur les achats effectués à l'aide de son système d'achat en ligne, sauf pour les abonnements ou les exceptions comme les applications dites de lecture depuis 2021. La commission prélevée sur les systèmes de paiement alternatifs a été fixée à 27 %, hors taxes. Oui, 3% petits pourcents de moins, cela ressemble plus à une insulte qu'autre chose.

Pour se conformer à une ordonnance de l'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM), Apple permet aux développeurs qui distribuent des applications de rencontre sur l'App Store néerlandais de choisir l'une des options suivantes : 1) continuer à utiliser le système d'achat in-app d'Apple, 2) utiliser un système de paiement tiers dans l'application, ou 3) inclure un lien in-app dirigeant les utilisateurs vers le site web du développeur pour effectuer un achat.

Les développeurs d'applications de rencontre qui souhaitent continuer à utiliser le système d'achat in-app d'Apple peuvent le faire et aucune autre action n'est nécessaire. Ceux qui veulent utiliser un système de paiement différent devront demander le droit d'achat externe StoreKit ou le droit de lien d'achat externe StoreKit.

Les droits conformes à l'ordonnance de l'ACM ne sont disponibles que pour les applis de rencontre sur l'App Store aux Pays-Bas, et les applis distribuées en vertu de ces droits ne doivent être disponibles qu'aux Pays-Bas. Par conséquent, les développeurs d'applications de rencontre utilisant ces droits devront soumettre un binaire d'application distinct pour iOS et/ou iPadOS qui ne pourra être distribué que sur la vitrine néerlandaise. Apple examinera cette application de rencontre spécifique aux Pays-Bas pour s'assurer qu'elle est conforme aux conditions générales du droit, ainsi qu'aux App Store Review Guidelines et à l'Apple Developer Program License Agreement.

Les applications de rencontre néerlandaises peuvent choisir d'offrir des systèmes de paiement alternatifs en créant un lien vers un site web ou en utilisant un in-app natif. Les applications qui veulent profiter de cette fonctionnalité doivent inclure des droits spéciaux dans le code de l'application et appeler une API d'Apple avant de rediriger l'utilisateur, qui présente une page modale indiquant au client qu'il est dirigé vers un service de paiement non-Apple.



À première vue, une commission de 27 % ne devrait pas convaincre les plus farouches opposants - alors que le propre système d'achat In-Apple d'Apple est facile à utiliser et profondément intégré au système. Apple affirme que la commission de 27 % est basée sur le prix payé par l'utilisateur, net de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour justifier la petite réduction, Apple précise qu'il s'agit d'un taux réduit qui exclut la valeur liée au traitement des paiements et aux activités connexes.



On imagine déjà la réaction du patron d'Epic Games ou celui de Spotify, les deux ayant intenté des procès à Apple.