La carte Apple Account arrive dans sept pays dont la Belgique et le Luxembourg

Apple étend discrètement la disponibilité de sa carte Apple Account dans l'app Wallet, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de gérer plus facilement leur crédit Apple directement depuis leur iPhone.

Sept nouveaux pays européens en approche

Des modifications dans le code backend d'Apple Pay révèlent que la carte Apple Account s'apprête à débarquer dans sept nouveaux pays européens : l'Irlande, la Finlande, le Danemark, la Norvège, la Belgique, le Luxembourg et le Portugal. Cette expansion s'ajoute à une précédente découverte datant de mars, qui mentionnait déjà l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Toujours pas d'informations pour la France

Cette carte numérique, introduite avec iOS 15.5, remplace l'ancienne iTunes Pass et permet d'afficher le solde de crédit Apple associé à un identifiant Apple. Concrètement, lorsque vous recevez une carte cadeau Apple, le montant s'ajoute automatiquement à votre compte Apple et devient visible dans l'App Store, l'Apple Store et désormais dans Wallet sous forme de carte virtuelle.

Une approche pragmatique pour Apple

L'expansion de la carte Apple Account représente une stratégie bien plus simple pour Apple que le déploiement de l'Apple Card traditionnelle. Contrairement à cette dernière, qui nécessite des partenariats avec des organismes de crédit et doit respecter des réglementations financières strictes dans chaque pays, la carte Apple Account fonctionne comme un système de crédit prépayé sans contraintes réglementaires majeures.

Cette approche permet à Apple de proposer une expérience de paiement unifiée dans ses écosystèmes sans les complications administratives habituelles. Les utilisateurs peuvent ainsi utiliser leur solde Apple pour acheter des produits en magasin, des applications, de la musique ou des services, directement depuis Wallet comme n'importe quelle autre carte de paiement.

Bien que les changements backend ne révèlent pas de calendrier précis, il est probable qu'Apple synchronise ce déploiement avec la sortie d'iOS 26 et la gamme iPhone 17 à l'automne.



