Apple lance l’iPhone 16 dans de nouveaux pays dont le Vietnam

Apple a dévoilé l’iPhone 16 début septembre lors d’un keynote dédié, et les nouveaux téléphones ont été commercialisés dans plus de 50 pays, dont la France, la Belgique, l’Allemagne. les États-Unis ou encore le Canada, le vendredi 20 septembre. Cette fois, Apple étend la disponibilité de l’iPhone 16 à une vingtaine de nouveaux pays.

L’iPhone 16 disponible dans encore plus de pays

Si vous sous souvenez, les précommandes de l’iPhone 16 ont débuté le 13 septembre en France et dans les régions prioritaires comme les USA, l’Inde, le Japon, le Mexique et le Royaume-Uni, avec un lancement officiel le 20 septembre. Le même jour, Apple a ouvert les précommandes dans plus de 20 autres pays. Ces pays ont désormais l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro disponibles en boutique.



Parmi les nouveaux pays où l’iPhone 16 est désormais disponible, on retrouve le Brésil, la Géorgie, Macao et le Vietnam. En plus des nouveaux iPhones, Apple lance également de nouveaux accessoires dans ces pays.

Les nouveautés des iPhone 16

L’un des points forts de la gamme iPhone 16 est la nouvelle fonctionnalité Camera Control, un bouton tactile permettant de gérer les réglages de l’appareil photo, comme le changement de lentille ou le zoom. Reste qu’il est assez clivant. Certains l'adorent, d’autres le détestent.



La gamme standard gagne un mode photo macro et le bouton Action, tandis que le 16 Pro voit son téléobjectif passe à 5x et un capteur ultra grand angle de 48 Mp.



Les appareils sont aussi équipés de la puce A18, plus puissante, conçue pour exécuter les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Dans la gamme Pro, Apple a augmenté la taille des écrans ainsi que la capacité de la batterie. Résultat, l’iPhone 16 Pro fait 6,3 pouces et l’iPhone 16 Pro Max atteint 6,9 pouces.



Pour en savoir plus, consultez les tests de l’iPhone 16.