Apple fait la promotion de Camera Control sur iPhone 16

Apple vient de publier une nouvelle publicité qui met en scène de façon ludique la fonction Camera Control sur iPhone 16. À travers un jeu inspiré du célèbre « tape-taupe », la marque montre comment ce nouvel outil permet de contrôler l’appareil photo avec précision et fluidité, simplement du bout des doigts.

Petite pub pour Camera Control

Apple dévoile une publicité ambitieuse intitulée « Snap‑a‑Mole », visant à mettre en avant la fonctionnalité Camera Control (Commande de la caméra) intégrée à l’iPhone 16 et 16 Pro. Ce spot engage le spectateur dans un jeu de « whack‑a‑mole » numérique, où l’utilisateur doit viser et capturer des cibles en mouvement. Une mise en scène dynamique qui illustre parfaitement la rapidité et la précision des contrôles tactiles.

La vidéo publicitaire met en lumière la polyvalence et la simplicité d’utilisation de Camera Control :

Zoom fluide : glissement du réglage pour se rapprocher ou s’éloigner instantanément.

Ajustement de l’exposition : modification facile de la lumière, même en mouvement.

Profondeur de champ simplifiée : contrôle intuitif pour mettre en valeur le sujet, sans interface complexe.

Utilisez-vous Camera Control ?

Malgré la mise en avant de Camera Control dans cette nouvelle publicité, la fonctionnalité ne semble pas avoir réellement séduit les utilisateurs de l’iPhone 16. Depuis sa sortie, de nombreux retours soulignent que l’outil est bien moins pratique qu’Apple le prétend.



Jugé gadget par certains, il est souvent perçu comme dispensable, et beaucoup d’utilisateurs affirment pouvoir s’en passer sans que cela n’affecte leur expérience photo. Et vous, l'avez-vous adopté depuis septembre dernier ?