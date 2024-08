Tim Sweeney (Epic Games) révèle pourquoi Apple a supprimé les applications web sur iOS 17.4

Depuis que Fortnite a été supprimé de l'App Store, Epic Games se bat sans relâche (à travers son PDG Tim Sweeney) pour dénoncer les abus d'Apple dans la distribution des applications dans son écosystème. L'une des dernières annonces d'Apple concerne la suppression des applications web qu'on pouvait afficher sur l'écran d'accueil de son iPhone. Dès iOS 17.4 ce ne sera plus possible. D'un côté, Apple dit que c'est une question de conformité vis-à-vis de la DMA en Europe, de l'autre côté, Tim Sweeney déclare que les motivations d'Apple sont tout autres...

Tim Sweeney s'exprime sur la suppression des applications web sur iOS

Apple a récemment pris la décision de restreindre les fonctionnalités des applications web (Progressive Web Apps ou PWA) sur la dernière mise à jour de son système d'exploitation iOS, la version 17.4. Cette décision, qui affecte uniquement les utilisateurs européens, a été justifiée par l'entreprise comme une mesure nécessaire pour se conformer au règlement européen, le Digital Markets Act (DMA). Cependant, cette initiative soulève de nombreuses questions sur les motivations réelles derrière ces restrictions et leurs implications pour l'avenir des applications web sur la plateforme iOS.



Selon Apple, cette mesure vise à protéger les utilisateurs des dangers potentiels associés aux moteurs de navigateurs internet alternatifs, qui ne seront bientôt plus basés obligatoirement sur WebKit d'Apple. En effet, le DMA contraint Apple à intégrer d'autres moteurs à côté de WebKit, ce qui, selon la firme de Cupertino, pourrait offrir des accès plus faciles au micro, à la caméra avant... sans le consentement de l'utilisateur.

Tim Sweeney

Tim Sweeney, le dirigeant d'Epic Games, a exprimé une perspective différente sur X, selon lui, la décision d'Apple pourrait avoir des motivations économiques. Les applications web sur iPhone, qui ne nécessitent pas de passer par l'App Store pour être distribuées, ne contribuent pas aux bénéfices d'Apple. En limitant leur fonctionnalité, Apple pourrait ainsi chercher à préserver les revenus générés par son magasin d'applications, face à l'augmentation de la popularité des applications web.

Voici ce qu'explique Sweeney :

Apple a pris conscience que les navigateurs Web concurrents pourraient faire un bien meilleur travail de prise en charge des application web - contrairement à la fonctionnalité Web intentionnellement paralysée de Safari - et transformer les applications web en concurrents légitimes et non taxés par rapport aux applications natives.

Sous les nouvelles restrictions, les applications web n'apparaîtront plus que comme de simples favoris sur les appareils iOS, sans accès à des fonctionnalités clés telles que le stockage en local, les notifications push, ou les fenêtres spécifiques. Cette mesure représente un recul majeur dans l'intégration et la fonctionnalité des applications web sur iOS, rendant ces applications nettement moins attrayantes pour les développeurs et les utilisateurs.

Malgré les affirmations d'Apple selon lesquelles les applications web sont peu utilisées, la firme a néanmoins investi dans le développement de ces technologies, cherchant à les rendre plus comparables aux applications natives. L'engouement pour les applications web est en hausse, avec des projections indiquant que leur marché pourrait atteindre 10,44 milliards de dollars d'ici à 2027.