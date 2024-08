Apple a réactivé le compte d'Epic Games après plus de 3 ans de blocage

En 2020, Epic Games avait violé les règles de l'App Store en proposant l'achat de V-Bucks dans son jeu Fortnite avec un paiement tiers hors du circuit officiel. Epic savait très bien que son compte développeur allait être banni pour ne pas avoir respecté les règles, mais l'entreprise cherchait à l'époque l'élément déclencheur pour poursuivre Apple en justice. Maintenant que l'Union européenne oblige l'ouverture de la distribution des applications sur iOS, Epic Games va lancer son Epic Games Store et pour cela... il fallait que le compte développeur banni soit débloqué par Apple !

Apple a réactivé aujourd'hui le compte de développeur d'Epic Games, permettant ainsi le retour de Fortnite sur les appareils iOS après plus de trois ans d'absence. Cette décision intervient juste avant le lancement prévu par Epic de son Epic Games Store pour iOS au sein de l'Union européenne.



Epic Games avait annoncé plus tôt en janvier ses plans de déployer son magasin de jeux ainsi que le populaire Fortnite sur la plateforme iOS, malgré les incertitudes entourant l'approbation d'un nouveau compte développeur par Apple. Le différend entre les deux entreprises avait atteint son apogée en 2020 lorsque Epic avait tenté d'intégrer son propre système de paiements dans l'application Fortnite pour iOS, défiant ainsi les règles strictes d'Apple concernant les transactions au sein de l'App Store. En réponse, Apple avait banni le compte développeur d'Epic, déclenchant une bataille juridique sur les pratiques anticoncurrentielles présumées d'Apple.

Le conflit s'était prolongé sans qu'aucune des parties ne soit déclarée gagnante de manière explicite, Apple refusant de restaurer le compte d'Epic même après la conclusion du procès. Cependant, avec l'entrée en vigueur de la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne, qui oblige Apple à permettre les boutiques d'applications tierces sur son système d'exploitation iOS dans l'UE, la donne a changé.

La réactivation du compte développeur par Apple, attribuée à Epic Games Sweden AB, est perçue par Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, comme un acte de bonne foi. Cela permettra à Epic de gérer l'Epic Games Store et Fortnite en Europe conformément à la DMA.

Néanmoins, la décision d'Apple d'imposer des frais aux développeurs qui choisissent des magasins et des systèmes de paiement tiers a été critiquée par Sweeney et d'autres développeurs, qui y voient une tentative de rendre moins attrayante l'utilisation de plateformes alternatives au sein de l'écosystème iOS. Cette mesure, selon eux, pourrait compromettre l'efficacité de la loi DMA à promouvoir une concurrence équitable et à ouvrir l'écosystème d'Apple à une plus grande diversité d'applications et de services.

We are bringing more opportunities to developers across all platforms and we’re so excited about what’s to come.… including bringing the Epic Games Store to iOS in Europe.



🚨 Dev account secured, let’s go! https://t.co/mZTvTLTbr9