Apple explique pourquoi iOS 17.4 supprime les web apps (màj : les PWA vont rester)

Pour se conformer à la loi sur les marchés numériques, Apple a dû réaliser une multitude de changements au sein d'iOS pour les utilisateurs des pays de l'Union européenne. L'une des modifications provoque l'impossibilité d'avoir des applications web sur son écran d'accueil, comme vu dans la bêta d’iOS 17.4. Et bien, selon Apple, c'est volontaire et l'entreprise explique pourquoi !

La raison officielle

Dans une mise à jour à venir pour les utilisateurs d'iPhone au sein de l'Union européenne, iOS 17.4 introduit une série de changements majeurs affectant non seulement l'App Store, mais aussi l'utilisation générale des appareils. Parmi les modifications les plus notables, on compte le support pour des stores d'applications alternatives et pour différents moteurs de navigateurs, une initiative visant à se conformer aux exigences réglementaires de l'Union européenne. Cependant, une décision d'Apple a particulièrement retenu l'attention : la suppression de la fonctionnalité permettant d'ajouter des applications web à l'écran d'accueil.



Cette suppression n'est pas le résultat d'un défaut technique, mais d'une décision délibérée d'Apple, en réponse aux contraintes imposées par la législation européenne sur les marchés numériques, notamment le Digital Markets Act (DMA). Les détenteurs d'iPhone dans l'UE ont rapidement constaté, après la mise à jour à iOS 17.4 Beta, qu'ils ne pouvaient plus ajouter ni utiliser des applications web sur l'écran d'accueil de leurs appareils. Cette fonctionnalité avait auparavant été améliorée, notamment avec l'introduction de la possibilité pour les applications web progressives (PWA) d'envoyer des notifications push et d'afficher des badges sur les icônes depuis iOS 16.4.

L'une des avancées les plus importantes permises par iOS 17.4 est la prise en charge de moteurs de navigateur non-WebKit dans l'UE. Cette ouverture permet le développement de navigateurs indépendants du moteur WebKit d'Apple, une étape importante pour garantir une concurrence équitable sur le marché numérique conformément au DMA. Toutefois, cette flexibilité a conduit à des défis considérables pour Apple, en particulier en ce qui concerne l'intégration des applications web.



Les raisons invoquées par Apple sur son site pour l'élimination de la fonctionnalité des applications web sur l'écran d'accueil sont multiples. Elles incluent le besoin de créer une architecture d'intégration entièrement nouvelle pour ces applications afin de supporter les moteurs de navigateurs alternatifs, ainsi que des défis liés à la sécurité et à la vie privée. De plus, Apple a noté une faible utilisation de cette fonctionnalité par les utilisateurs, ce qui a probablement contribué à sa décision. Enfin, la conformité au DMA exige une équité entre tous les navigateurs, interdisant à Apple de favoriser Safari et WebKit, ce qui a mené à la suppression de la prise en charge des applications web pour Safari ainsi que pour les navigateurs tiers.





Apple fait finalement marche arrière, comme elle l'indique sur sa page à propos de la DMA. Les clients Apple pourront toujours ajouter des sites web sur l’écran d’accueil de l’iPhone, profitant ainsi des fonctionnalités comme les notifications. Apparemment, la firme a reçu beaucoup de plaintes suite à l'annonce initiale.