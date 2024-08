iOS 17.4 bêta ne supporte plus les web apps (PWA) dans l'UE

Depuis deux semaines, les développeurs ont pu mettre la main sur la version bêta d'iOS 17.4, une mouture très importante du côté d'Apple puisqu'elle permet à la firme de se conformer à la législation sur les marchés numériques de l'Union européenne, la Digital Markets Act (DMA). Parmi les changements attendus, on trouve surtout les magasins d'applications tiers qui pourront venir concurrencer l'App Store, ainsi que la possibilité pour les développeurs de proposer de vrais navigateurs alternatifs. Mais il y a quelques mauvaises surprises. Les utilisateurs de l'Union européenne qui ont installé la version bêta ont remarqué qu'ils ne pouvaient plus installer et exécuter d'applications web sur leur iPhone.

La fin des PWA ?

Dès 2008, Apple a permis aux utilisateurs d'ajouter des sites web à l'écran d'accueil, afin qu'ils puissent être utilisés en tant qu'applications web. Ces dernières années, Apple a ajouté de nombreuses fonctionnalités pour améliorer la prise en charge de ces web apps, comme les notifications push web avec iOS 16.1.

Ce pan entier d'iOS semble avoir disparu pour les utilisateurs au sein de l'Union européenne. Comme l'a repéré le développeur Maximiliano Firtman, la version bêta d'iOS 17.4 supprime la prise en charge des applications web progressives (PWA) pour les utilisateurs européens.



Au départ, Maximiliano Firtman a pensé à un bug qui affectait les PWA. Cependant, avec la publication de la version iOS 17.4 bêta 2 en début de semaine, le système affiche désormais une alerte indiquant aux utilisateurs que les applications web "s'ouvriront dorénavant à partir de votre navigateur par défaut". Bien qu'il soit toujours possible d'ajouter des sites web à l'écran d'accueil de l'iPhone, ceux-ci s'ouvrent simplement dans le navigateur web par défaut de l'utilisateur. Ce ne sont plus des "applications" indépendantes.

À partir d'aujourd'hui, lorsque vous utilisez une icône PWA installée sur la version européenne 17.4 bêta 2, elle s'ouvre en mode navigateur, donc pas de mode application autonome, pas de notifications push web, pas de badge d'application, pas de stockage isolé de Safari.

En conséquences, toutes les données stockées par ces applications web sont automatiquement supprimées avec la mise à jour d'iOS. Les sites web ne peuvent également plus envoyer de notifications push aux utilisateurs.

La faute à la DMA

Apple n'a pas encore réagi, mais tout semble pointer vers la DMA. L'une des exigences de la nouvelle législation européenne est qu'Apple doit permettre aux développeurs de créer des navigateurs web avec leur propre moteur. Actuellement, tous les navigateurs web disponibles sur iOS doivent être basés sur WebKit d'Apple.



Pour ne pas être à nouveau accusée de favoritisme, la firme a peut-être pensé qu'il valait mieux supprimer la gestion des PWA dans l'UE. L'utilisateur ne pourrait pas choisir quel moteur il veut utiliser.

On ne sait pas encore si Apple proposera une solution de contournement ou si les PWA appartiendront au passé pour les habitants de l'UE. La version 17.4 d'iOS devrait être rendue publique au cours de la première semaine de mars.

Reste à savoir si Apple fera marche arrière ou si tout cela sera confirmé avec la version finale d'iOS 17.4, attendue pour début mars.



Apple a confirmé qu’elle a retiré la fonction de web apps.

Apple a fait marche arrière et va laisser les PWA