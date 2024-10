Apple Intelligence se montre dans Xcode bêta 3 (iOS 18)

La dernière version bêta de Xcode 16, l'outil de développement d'Apple, permet de jouer avec le simulateur d'iPhone sous iOS 18 bêta 3. Si nous avions vu les nouveautés pour les clients en début de semaine, le simulateur intègre quelque chose en plus : des réglages destinés à Apple Intelligence, la plateforme IA de l'entreprise. C'est la première fois qu'elle fait son apparition.

Une plateforme bientôt disponible pour les développeurs

Comme vous pouvez le constater dans les captures d'écran ci-dessous, Apple prépare le terrain à l'arrivée des premières fonctionnalités d'IA générative. L'entreprise se prépare car, à part ces quelques réglages, il n'y a rien à se mettre sous la dent dans la troisième version bêta d'iOS 18.



Lors du keynote de la WWDC 24 le mois dernier, la firme californienne a déclaré que certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence seraient disponibles à l'essai "cet été", mais n'a pas donné de calendrier précis. Tout ce que nous savons, c'est que ces fonctionnalités seront disponibles en anglais américain uniquement au lancement, et nécessitent un iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max, ou un Mac ou iPad équipé d'une puce M1 ou plus récente. De plus, pour nous autres européens, nous n'y aurons pas droit du tout, même quand Apple proposera le français par exemple. Dans un premier temps, Apple a préféré retirer Apple Intelligence au sein de l'UE pour éviter d'enfreindre la DMA. Paradoxalement, la Commission s'est offusquée de la décision d'Apple.

À quoi ca sert Apple Intelligence ?

Comme vu pendant plus de trente minute lors du keynote de juin dernier, Apple Intelligence sera capable de résumer du texte, de hiérarchiser les notifications et les courriels, de générer des emoji et des images personnalisés, de retoucher des photos en donnant des instructions et plus encore.



Mais surtout, la technologie alimentera une version plus intelligente de Siri, avec une meilleure compréhension du langage, des contrôles plus poussés par application ou encore une conscience de ce qui se passe à l'écran. Apple a précisé que certaines de ces fonctionnalités, ainsi que la prise en charge de langues et de plateformes logicielles supplémentaires, seront ajoutées "au cours de l'année prochaine", soit en 2025. Une sorte de plugin ChatGPT sera aussi disponible.



La version finale d'iOS 18 est attendue pour septembre, en même temps que la gamme iPhone 16. Rappelons que les fonctionnalités initiales d'Apple Intelligence seront encore considérées comme en bêta pour tous les utilisateurs.