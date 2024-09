Entretien avec Tim Cook : Apple Intelligence, ChatGPT gratuit, héritage et Magic Mouse !

À la suite de la conférence d'ouverture de la WWDC 24, qui a eu lieu lundi 10 juin, Tim Cook, PDG d'Apple, a discuté d'Apple Intelligence et d'autres sujets avec plusieurs YouTubers américains : Justine Ezarik (iJustine), Marques Brownlee (MKBHD) et Safwan AhmedMia (SuperSaf). Parmi les sujets posés, celui de l'héritage laissé par Tim Cook est probablement le plus intéressant.

Apple Intelligence

Tim Cook a commencé par expliquer comment les fonctionnalités d'Apple Intelligence sont conçues pour améliorer la vie des clients, avec de solides garanties en matière de protection de la vie privée. C'est l'approche typique d'Apple, qui met la technologie au service de l'utilisateur, et non le contraire.

Les progrès continus de l'intelligence d'Apple pourraient-ils amener les gens à moins utiliser leur iPhone ? Tim Cook pense que c'est possible :

Je pense que c'est une possibilité, et une possibilité importante. Nous n'avons jamais été motivés par le fait que les gens passent leur vie sur leurs appareils. Notre modèle n'a pas besoin d'engagement pour réussir. Notre modèle consiste à vous donner les moyens de faire des choses que vous ne pourriez pas faire autrement.

Je pense qu'à mesure que les choses deviennent de plus en plus intelligentes grâce à l'intelligence d'Apple, vous pouvez même faire des choses qui prenaient plus de temps et qui prendront moins de temps maintenant. Je pense que cette opportunité existe.



Si vous n'avez rien suivi du keynote, Apple Intelligence permettra aux utilisateurs de résumer du texte et des notifications, de créer du texte et des réponses, de créer des emojis et des images personnalisés, et bien plus encore comme trier vos photos. Siri devient également plus intelligent grâce à la plateforme Apple Intelligence, avec une meilleure compréhension du langage et davantage de contrôles par application. Ces fonctionnalités nécessitent un iPhone 15 Pro ou plus récent, ou un Mac ou iPad doté d'une puce M1 ou plus récente. Il faudra évidemment iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia pour en profiter, bien que l'ensemble sera en bêta dans un premier temps, et probablement limité aux anglophones.

ChatGPT

S'adressant à MKBHD, le patron d'Apple a évoqué l'accord conclu avec OpenAI pour intégrer ChatGPT dans iOS 18 :

Si vous travaillez sur quelque chose qui nécessite une connaissance du monde, donc si vous êtes hors du domaine du contexte personnel et ainsi de suite, alors vous voudrez peut-être utiliser l'un des grands modèles de langage qui sont sur le marché.



Nous avons sélectionné ce que nous estimons être le meilleur avec OpenAI et ChatGPT. Mais vous devez prendre la décision consciente de le faire à chaque fois.

L'occasion de préciser qu'Apple n'a pas payé pour intégrer ChatGPT, comme le précise Bloomberg. Apple dit qu'il s'agit d'une belle publicité pour OpenAI, mais l'accord pourrait devenir payant avec la surcharge attendue des serveurs du spécialiste de l'intelligence artificielle.

L'héritage de Tim Cook

MKBHD a également interrogé Cook sur ce qu'il pense être son héritage en tant que PDG d'Apple :

Je n'y pense pas. Pour moi, un héritage est quelque chose qui est défini par d'autres personnes qui vous regardent, pas quelque chose que vous définissez vous-même.



En règle générale, je me concentre toujours sur l'avenir, et non sur le rétroviseur. Et c'est une caractéristique d'Apple en général : nous sommes très concentrés sur l'avenir. Vous ne trouverez pas de musée ici.

C'est ce que je ressens personnellement. À un moment donné, il y aura un autre PDG. Et tout ce que je ferai dans la vie, ce sera de le faire réussir.

Les keynotes

Tim a aussi été interrogé sur la réalisation des keynotes, sur les cascades et autres effets. Il a expliqué avoir toujours autant de stress les jours de conférences, le patron allant à la salle de gym pour se relaxer. Bien sûr, les responsables d'Apple ne sont pas des adeptes du parkour, ce sont des professionnels qui ont fait les différentes cascades de ce keynote spectaculaire, le préféré de iJustine apparemment. En tout cas, Tim Cook assure que la préparation des keynotes prend énormément de temps, avec des tonnes de prises...

Magic Mouse

Enfin, la question bonus : la Magic Mouse ! Est-ce qu'Apple va enfin la renouveler ?

Les gens n'y pensent pas autant qu'au MacBook Air, à l'iPad ou à n'importe quel autre produit. Mais il était essentiel que l'ergonomie soit bien faite.

Il reste donc de l'espoir.