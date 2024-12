Tim Cook ne fera pas payer Apple Intelligence mais prépare des lunettes

WIRED vient de publier une interview complète et très instructive du PDG d'Apple, Tim Cook, abordant des sujets tels que l'IA, les performances du Vision Pro en termes de ventes, le choix des keynotes préenregistrés, et bien plus encore. L'occasion de réaffirmer qu'Apple n'est pas comme les autres.

Un long entretien avec Tim Cook

La discussion a porté sur divers sujets, notamment le changement stratégique d'Apple vers l'IA, en mettant l'accent sur les fonctionnalités les plus avantageuses d'Apple Intelligence, sa collaboration avec OpenAI et les considérations concernant les effets environnementaux de l'IA. Notre confrère s'est enquis spécifiquement de la quête d'OpenAI de l'intelligence artificielle générale (AGI), qui vise à créer une IA capable de raisonner, d'apprendre et d'appliquer au niveau humain dans divers domaines, en effectuant des tâches au-delà de sa formation initiale.

À l’heure actuelle, la technologie est suffisamment performante pour que nous puissions la proposer aux gens et changer leur vie, et c’est sur cela que nous nous concentrons. Nous continuerons à tirer la ficelle et à voir où cela nous mène.



[...]



[L’AGI est] un sujet de discussion que nous continuerons à avoir.



[...]



Elle présente tellement d’avantages extraordinaires pour l’humanité. Y a-t-il des choses sur lesquelles vous devez avoir des garde-fous ? Bien sûr. Nous sommes très attentifs à ce que nous faisons et ne faisons pas. J’espère que d’autres le sont aussi. L’AGI elle-même est encore loin, au minimum. Nous déterminerons en cours de route quelles doivent être les garde-fous dans un tel environnement.

Cook a souligné qu'Apple n'avait jamais envisagé de monétiser Apple Intelligence, la comparant à des technologies intégrales comme le multitouch. Il a exprimé sa conviction dans la pertinence durable des smartphones, même avec l'avènement des produits améliorés par l'IA. Lorsqu'on lui a posé des questions sur l'utilisation excessive des smartphones, Cook a répondu en citant notamment le contrôle parental et Temps d'écran :

Je m’inquiète du fait que les gens défilent sans fin. C'est la raison pour laquelle nous faisons des choses comme Temps d'écran, pour essayer de guider les gens. Nous aidons les gens à se fixer des limites, comme le nombre de notifications que vous recevez. Nous faisons également beaucoup de choses dans le domaine du contrôle parental. Ma conviction fondamentale est que si vous regardez votre téléphone plus que vous ne regardez quelqu'un dans les yeux, c'est un problème.

Répondant aux rumeurs selon lesquels l'Apple Vision Pro n'a pas répondu aux attentes en termes de ventes, le patron a déclaré :

C'est un produit d'adoption précoce, pour les personnes qui veulent la technologie de demain aujourd'hui. Ces personnes l'achètent et l'écosystème est florissant. Le test ultime pour nous est l'écosystème. Je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup, mais j'y suis tout le temps. Je vois de nouvelles applications tout le temps.

WIRED a également demandé à Cook si le Vision Pro se dirigeait finalement vers des lunettes de réalité mixte comme Meta et Snap :

Oui, c'est une progression au fil du temps en termes de ce qui se passe avec les facteurs de forme. La réalité augmentée est une affaire énorme. Avec le Vision Pro, nous avons progressé vers ce qui est clairement la technologie la plus avancée que nous ayons jamais réalisée, et je pense que c'est la technologie la plus avancée au monde en termes de problèmes électroniques. Nous verrons où cela nous mène.

Cook a répondu aux questions sur l'arrivée d'Apple dans les outils grand public pour la technologie médicale sur l'Apple Watch et les AirPods, et a fait allusion à la façon dont l'entreprise fait des recherches sur l'IA pour analyser les données biométriques en temps réel :

Je ne vais rien annoncer aujourd'hui. Mais nous avons des recherches en cours. Nous nous y consacrons entièrement et nous travaillons sur des choses qui sont en préparation depuis des années. Nous avons travaillé longtemps sur l'audition avant de pouvoir la régler au point où nous nous sentions à l'aise pour l'expédier.

En outre, WIRED a demandé si Apple reviendrait un jour aux présentations en direct :

Pendant le Covid, nous avons appris que le public est principalement en ligne. Très peu de personnes peuvent entrer dans la salle, et nous voulions que plus de personnes participent à l'annonce elle-même. Vous pouvez le faire de manière beaucoup plus productive sur bande que sur scène en raison des transitions, etc.

Cook a toutefois admis que cela lui manquait. Ensuite, au sujet de son poste de PDG d'Apple, il ne semble pas prêt à s'arrêter :

... Je le ferai jusqu'à ce que la voix dans ma tête me dise : « C'est le moment », puis je me concentrerai sur ce à quoi ressemblera le prochain chapitre. Mais il est difficile d'imaginer la vie sans Apple, car ma vie est liée à cette entreprise depuis 1998. C'est la grande majorité de ma vie d'adulte. Et donc j'adore ça.

En outre, le journaliste a rappelé que Steve Jobs avait la haine des boutons, demandant alors à Tim s'il s'était excusé auprès de son mentor pour avoir ajouté un bouton à l’iPhone 16.

Je ne sais pas ce que Steve aurait pensé. Bien sûr, j’ai travaillé avec lui pendant longtemps et j’ai mes propres opinions. Mais ce qui s’est passé, c’est que les gens ont pris tellement de photos et de vidéos avec l’iPhone qu’il était important de le rendre simple et élégant pour eux. Tellement important qu’il méritait le contrôle de l’appareil photo.

Cook a également répondu à des questions sur son travail à Apple Park, sur la surveillance réglementaire croissante à laquelle l'entreprise est confrontée et sur l'héritage d'Apple.

C’est à d’autres de décider. Mais je pense qu’Apple restera dans les mémoires pour ses produits exceptionnels qui ont changé le monde et qui ont vraiment amélioré la vie des gens. Nos utilisateurs le ressentent lorsqu’ils entrent dans un Apple Store. Ils le ressentent lorsqu’ils utilisent les produits. J’ai reçu tellement de messages lorsque l’ouragan a frappé la Caroline du Nord et que les gens ont découvert qu’ils avaient la possibilité d’envoyer des SOS et d’envoyer des messages aux gens lorsque le réseau cellulaire était en panne. Cela rappelle aux gens pourquoi nous faisons ce que nous faisons et à quel point nous nous soucions d’eux. Tel sera l’héritage d’Apple.

Tout cela est à retrouver dans l'interview complète de WIRED.