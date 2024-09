Apple prépare un HomePod avec écran carré et Apple Intelligence

Depuis deux ans, les rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur un nouvel accessoire pour la maison combinant les capacités d'un iPad, d'une Apple TV et d'un HomePod, ne font que s’enchaîner. Cet été, les premières références à un "HomeAccessory" ont été trouvées dans le code interne d'Apple. Maintenant, nos amis de 9to5Mac ont partagé une partie des caractéristiques de l’appareil.

Un HomePod pas comme les autres

Selon les sources de nos confrères, le "HomeAccessory" divulgué est bien le nouvel accessoire intelligent pour la maison d'Apple. Avec son nom de code J490, ce tout nouveau produit sera alimenté par la puce A18, probablement pour prendre en charge les fonctionnalités d'Apple Intelligence (qui ne seront pas disponibles sur les HomePod actuels, cf. appareils compatibles avec l'IA d'Apple).

Si l'on ne doutait pas un instant que Tim Cook affublerait un nouvel appareil des capacités intelligentes mises en avant ces derniers mois, en revanche la forme du design pourrait nous surprendre. Alors qu'on s'attendait à une iPad monté sur un socle, les informations du jour pointent vers un écran au format 1:1, soit un carré.

Fait intéressant, nos sources nous ont indiqué que l'appareil HomeAccessory, dans son état actuel, dispose d'un écran de forme carrée, plutôt que d'un format rectangulaire comme celui de l'iPad. Il est encore incertain si ce format carré sera conservé dans la version finale du produit. Le HomeAccessory est également équipé d'une caméra intégrée compatible avec FaceTime et d'autres applications de visioconférence.

La caméra FaceTime n'est évidemment pas une surprise, le futur concurrent des Amazon Echo et Google Home est principalement conçu pour la visio. Mais, fort de son expérience avec le Vision Pro, Apple aurait prévu d'utiliser la caméra pour identifier les gestes de la main à distance, ce qui pourrait être utile pour le contrôler dans des situations comme en cuisine, par exemple. La caméra peut même identifier l'utilisateur devant l'appareil pour activer les "requêtes personnelles", similaire à la manière dont le HomePod reconnaît différentes voix.

Un vrai produit Apple

Avec tous ses compostants, le futur accessoire de maison ressemble à une Apple TV montée d'un écran. Et pour cause, le "HomeAccessory" peut exécuter des applications et lire des médias de manière autonome, mais il fonctionnera également comme récepteur AirPlay. Le système dispose d'un écran de verrouillage personnalisable avec plusieurs horloges, similaires à celles ajoutées à l'Apple TV avec tvOS 18. Nous avions d'ailleurs évoqué un nouvel écran de verrouillage compatible avec un écran tactile caché dans la version bêta de tvOS.



Reste à savoir comment sera-t-il nommé. On imagine qu'il sera dans la gamme "HomePod", Apple n'aurait pas forcément intérêt à ajouter une nouvelle nomenclature. Quant à la sortie, les rumeurs parlent d'un lancement au printemps 2025.



Vous pouvez que ce sera un succès ? Nous ne sommes pas encore convaincus...