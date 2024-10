Fuite : Apple serait en train de travailler sur un nouveau produit pour la maison

Depuis plusieurs années, Apple propose deux appareils à succès dans son catalogue à la rubrique "Accessoires pour la Maison", il s'agit du HomePod et de l'Apple TV. Si le premier a connu un démarrage compliqué à cause de son manque d'ouverture et son prix élevé, les choses ont changé depuis l'ouverture aux services de streaming tiers et l'arrivée de la version "mini". Pour l'Apple TV, le succès est au rendez-vous depuis très longtemps, notamment grâce à l'interface de tvOS et aux multitudes de fonctionnalités qui sont arrivées ces dernières années. Alors quelle est la prochaine étape pour Apple ? Une récente fuite indique que l'entreprise travaille sur un nouvel accessoire pour la maison.

Est-ce le HomePod avec écran que les rumeurs parlent depuis plus de 3 ans ?

Aujourd'hui, une fuite intrigante a été découverte par MacRumors, celle-ci révèle qu'Apple pourrait bientôt introduire un tout nouvel accessoire pour la maison. Cette découverte a été faite dans le backend d'Apple, levant le voile sur un projet non annoncé jusqu'à présent.



Le nouvel appareil en question porte l'identifiant "HomeAccessory17,1", un code qui ne ressemble à aucun autre produit actuel de la marque. Cette nouvelle catégorie d'identifiant évoque des similitudes avec l'identifiant "AudioAccessory" utilisé pour le HomePod, ce qui laisse penser qu'Apple pourrait préparer un produit entièrement nouveau dans son écosystème domestique.

Une puce A18 pour de la performance de pointe

L'un des aspects les plus surprenants de cette fuite est la référence à la puce A18. L'utilisation de "17,1" dans l'identifiant de l'appareil pourrait indiquer que ce nouveau produit sera équipé de la puce A18. Cette puce promet des performances exceptionnelles grâce notamment à sa gravure en 3 nanomètres par le fournisseur TSMC.



Autre information intéressante, il semble que ce futur accessoire domestique d'Apple fonctionnera avec une variante de tvOS. Des indices pointant vers des travaux en cours sur un système appelé homeOS ont été découverts, ce qui pourrait bien être le firmware de cet appareil non officialisé. Cette intégration avec tvOS pourrait offrir une interface familière et intuitive aux utilisateurs.

De nouvelles Apple TV en préparation

En parallèle, la fuite a également révélé les identifiants "AppleTV14,4" et "AppleTV14,5", ce qui suggère que de nouveaux modèles d'Apple TV sont actuellement en développement dans les laboratoires secrets de l'Apple Park. Les rumeurs indiquent que ces modèles pourraient être lancés en 2024, plus précisément au cours du dernier trimestre.