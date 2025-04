Apple lance tvOS 18.4.1 et le logiciel HomePod 18.4.1

Apple a publié tvOS 18.4.1, une mise à jour mineure du système d'exploitation tvOS 18, initialement sorti en septembre. Cette mise à jour intervient deux semaines après tvOS 18.4 et est compatible avec les modèles Apple TV 4K et Apple TV HD.

Une mise à jour mineure

Pour télécharger tvOS 18.4.1, accédez à l'application Réglages sur votre Apple TV, puis sélectionnez Système > Mise à jour logicielle. Les utilisateurs ayant activé les mises à jour automatiques recevront la mise à jour automatiquement.

Les notes de version détaillées pour tvOS 18.4.1 seront disponibles dans le document de support tvOS d'Apple, mis à jour à chaque nouvelle version de tvOS, mais quelques heures plus tard.



Parallèlement, Apple a publié le logiciel HomePod 18.4.1 pour HomePod et HomePod mini, basé sur tvOS, ainsi qu'iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, macOS 15.4.1 et visionOS 2.4.1.