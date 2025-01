Plex présente sa nouvelle app Apple TV pour 2025

Plex, réputé pour son serveur multimédia et ses capacités de streaming personnel, a fait plusieurs annonces aujourd'hui, notamment de nouvelles fonctionnalités de découverte pour tous les utilisateurs et un streaming vidéo amélioré pour les abonnés Plex Pass. Mais comme tout bon client Apple, ce qui m'a interpelé est la toute nouvelle expérience Plex sur Apple TV.

Les plans de Plex pour la nouvelle année

Sur son blog, Plex a détaillé son objectif 2025 visant à améliorer la découverte des utilisateurs et l'engagement communautaire. Désormais, les utilisateurs peuvent publier des avis accessibles à la communauté, commenter les avis des autres et partager leurs profils publiquement. Par défaut, les utilisateurs de Plex sont détectables dans l'application, mais les paramètres de confidentialité restent inchangés, sauf si vous avez opté pour cette option. Les utilisateurs peuvent désormais ajuster la manière dont ils partagent leurs notes et leurs avis grâce à de nouveaux paramètres avec des options allant de la visibilité publique à la visibilité privée.



Pour les abonnés Plex Pass, l'introduction de l'encodage matériel HEVC constitue un avantage supplémentaire, qui promet une qualité vidéo supérieure à la même bande passante, préservant les métadonnées HDR sans nécessiter de mappage de tons.

Aperçu de la nouvelle application Apple TV

Après la refonte complète de son application iPhone en novembre dernier, Plex propose un aperçu de cette expérience repensée sur Apple TV. Cette mise à jour comprend un nouveau système de navigation et des illustrations nettement plus grandes et plus frappantes. L'application a été entièrement reconstruite avec une base de code unifiée pour toutes les plateformes, probablement en SwiftUI (comme notre app iSoft), promettant un développement plus rapide par la suite.



Pour accéder à cet aperçu, les utilisateurs peuvent rejoindre la version bêta via le forum Plex (le lien TestFlight est dedans), Plex notant que l'application en est encore à ses débuts mais qu'elle est impatiente de recevoir les commentaires de la communauté. Certaines fonctionnalités comme la diffusion et les téléchargements hors ligne ne sont pas encore incluses dans cette version.



Qui utilise Plex parmi vous et pour quelles raisons ?

