Que nous prépare Apple pour 2025 ?

Après avoir vécu une année 2024 tourmentée, l'année 2025 s'annonce particulièrement riche pour Apple, avec de nombreuses nouveautés attendues dans tous les segments de produits. Entre innovations matérielles et intelligence artificielle, la firme de Cupertino prépare une année charnière qui devrait redéfinir son écosystème.

Un premier semestre marqué par le renouveau

Les classiques améliorés

Le premier semestre 2025 verra l'arrivée de plusieurs produits très attendus. L'iPhone SE 4 adoptera enfin un design moderne inspiré de l'iPhone 14, abandonnant le bouton Home historique pour un écran bord à bord. Cette quatrième génération intégrera la puce A18 et le modem 5G maison d'Apple ainsi que beaucoup de nouveautés pour la gamme SE comme un écran OLED ou Face ID. L'iPhone SE 2025 constitue sans doute le produit le plus important de l'année pour Apple. Tant par le volume qui sera produit et vendu, mais aussi parce que c'est le premier iPhone qui sera doté d'un modem 5G Apple et qu'il constitue un véritable boulevrsement de la gamme d'iPhone la moins chère. Cupertino n'a pas intérêt à rater son coup, parce que l'entreprise pourrait attirer de très nombreux nouveaux clients avec ce smartphone abordable.



L'AirTag 2 fera également son apparition avec des améliorations notables : une puce Ultra Wideband de nouvelle génération pour un suivi plus précis, un haut-parleur plus puissant et une meilleure autonomie. Apple aurait même prévu une intégration spéciale avec le Vision Pro.



Du côté des tablettes, l'iPad de 11e génération pourrait recevoir une mise à jour majeure avec 8 Go de RAM et le support d'Apple Intelligence. Les MacBook Air 13 et 15 pouces passeront quant à eux à la puce M4, promettant une autonomie record et une webcam 12 MP compatible Center Stage. Un point d'interrogation subsiste toujours autour des Mac Studio et Pro qui sont restés à la génération M2 et dont le passage au M4 n'est pas du tout certain.

La domotique, nouveau cheval de bataille

Apple s'apprête à bouleverser le marché de la domotique avec un nouveau produit phare : un écran connecté ressemblant à un iPad carré de 6 pouces. Doté d'une caméra, d'une batterie rechargeable et de haut-parleurs intégrés, il sera disponible en noir et argent mais on ne sait pas encore s'il sortira en 2025 ou plus tard. Ce hub domestique intelligent marquera un repositionnement stratégique de la gamme HomePod, presque abandonnée depuis plusieurs années.



Le HomePod classique continuera évidemment d'exister, avec peut-être un nouveau Mini très important pour avoir accès à Siri dans toutes les pièces de la maison. Il en est de même pour l'Apple TV qui été renouvelée en 2022 et qui ne devrait pas tarder à recevoir un nouveau rafraîchissement. Tous ces changements sont avant tout drivés par l'arrivée d'Apple Intelligence qui, fait inhabituel, n'a pas du tout été anticipé par Apple. Il s'agit désormais du nouveau grand projet de l'entreprise pour les prochaines années, et tous les produits seront pensés avec une approche d'abord centrée sur l'IA générative.

Le second semestre est déjà plein

L'intelligence artificielle au cœur de la stratégie

Morgan Stanley place Apple comme son meilleur choix pour 2025, notamment grâce à l'impact attendu d'Apple Intelligence. Cette initiative basée sur l'IA devrait stimuler les ventes d'iPhone, avec des prévisions de 258 millions d'unités expédiées en 2026, soit une hausse de 12%. Ce ne sont évidemment que des prévisions et beaucoup de de choses peuvent se passer d'ici là, mais cela donne une indication des enjeux et attentes vis-à-vis d'Apple.



Le simple fait qu'Apple Intelligence soit intégré à tous les produits, y compris les moins chers, montre l'importance accordée à cette technologie. Beaucoup de ressources en interne semblent avoir été mobilisées pour permettre un développement rapide afin de combler un retard manifeste, en particulier envers Android et Gemini. Dans ce sens, iOS 19 et macOS 16 seront très intéressants à observer avec des nouveautés vraisemblablement toujours liées à l'IA générative.



Après l'abandon définitif du projet Apple Car et du ralentissement manifeste du développement du Vision Pro, Apple semble désormais se concentrer sur l'intelligence artificielle. L'IA sera présente partout, sur tous les appareils.



Bien sûr, Apple en ajoutera sur l'iPhone 17, dont le très attendu iPhone 17 Air, mais aussi sur les premiers Mac avec la puce M5, les AirPods Pro 3 ou encore l'Apple Watch 11. On peut aussi parier sur l'Apple Watch SE 3 et l'Apple Watch Ultra 3.

iPhone 17

Pour la gamme 2025, Apple devrait introduire l’iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin avec un écran de 6,6 pouces, un cadre en titane-aluminium et un appareil photo à objectif unique de 48 mégapixels, mettant l’accent sur le design plutôt que sur des composants haut de gamme. Positionné entre l’iPhone 17 standard et le 17 Pro en termes de prix, il inclura le modem 5G personnalisé d’Apple et la technologie ProMotion, mais ne prendra pas en charge la 5G mmWave. Les modèles iPhone 17 Pro pourraient bénéficier de changements de design, comme un dos partiellement en aluminium, une bosse d’appareil photo en aluminium et des objectifs de 48 mégapixels avec des fonctionnalités comme une ouverture variable. Tous les modèles devraient inclure une caméra frontale de 24 mégapixels, un Ceramic Shield renforcé, un affichage permanent et la nouvelle série de puces A19 qui aura probablement droit à certaines nouveautés d'IA spécifiques.

AirPods Pro 3

Enfin, les AirPods Pro 3, également attendus en 2025, devraient proposer un nouveau design pour les écouteurs et le boîtier, avec des améliorations en qualité audio, en réduction active du bruit (ANC) et une meilleure intégration avec le casque Vision Pro. Apple travaille sur une puce H3 plus rapide, qui pourrait améliorer l’ANC, l’audio spatial et l’assistant Siri, tout en testant des fonctionnalités santé comme la mesure de la température corporelle et le suivi de la fréquence cardiaque. Des changements tels qu’un bouton capacitif caché et un voyant LED discret, introduits avec les AirPods 4, pourraient également être adoptés.



Et vous, qu'attendez-vous d'Apple en 2025 ?