Retour sur les nouveautés Apple de 2024

Nous sommes proches de 2025. C'est le moment de faire un retour complet sur les plus grosses annonces d'Apple en 2024. Douze mois intenses durant lesquels nous avons découvert le Vision Pro, Apple Intelligence, l'iPad Pro M4, le MacBook Pro M4 et bien sûr l'iPhone 16.

2024 : une excellente année pour Apple

Malgré les turbulences politiques en 2024, Apple a connu une année spectaculaire sur le plan financier, accumulant comme à son habitude des milliards de dollars chaque mois et lançant une belle série de nouveaux produits. Alors que l'année touche à sa fin, voici un récapitulatif des nouveautés d'Apple en 2024.

Février — Vision Pro

Officiellement présenté le 19 janvier, l'Apple Vision Pro a été mis en vente le 2 février. Ce casque AR/VR révolutionnaire a connu un succès fulgurant dès son premier mois de commercialisation. Initialement disponible uniquement aux États-Unis, il a attiré des fans d'autres pays qui n'ont pas hésité à voyager pour se le procurer. Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos, certaines assez cocasses montrant des utilisateurs portant le casque dans la rue. Une publicité massive pour Apple.



La frénésie initiale autour de l'Apple Vision Pro s'est estompée assez rapidement. Actuellement, après 10 mois de commercialisation, on estime qu'il s'en est vendu moins de 500 000 exemplaires dans le monde. Cependant, ce chiffre n'inquiète pas Tim Cook, qui a réaffirmé à plusieurs reprises, lors de diverses interviews, les objectifs de cette niche technologique.



L'Apple Vision Pro est arrivé en France le 12 juillet au prix de 3 999 €. Les testeurs en Apple Store sont unanimes : l'appareil offre des sensations inédites pour un produit technologique. Cependant, Apple devra trouver un moyen de proposer un Vision Pro plus abordable dans les années à venir pour attirer un public plus large.

Mars — MacBook Air M3

Apple a dévoilé le MacBook Air M3 le 4 mars et l'a mis en vente seulement 4 jours plus tard, le vendredi 8 mars. Ce MacBook, fidèle à ses principes, est le digne successeur du modèle M2. Il se distingue par sa légèreté inégalée, la prise en charge de deux écrans externes, une autonomie impressionnante et sa discrétion sonore en plein effort. Apple aime l'appeler "l'ordinateur portable le plus populaire au monde". Et franchement, c'est le meilleur rapport qualité / prix en portable chez Apple, encore plus en promotion.

Mai — iPad Pro M4, iPad Air 6 et Pencil Pro

Pour célébrer l'arrivée des beaux jours, Apple a dévoilé deux nouveaux iPad le 7 mai, les mettant en vente dès le mercredi 15 mai. L'iPad Pro M4 a suscité un engouement grâce à sa finesse et sa puissance, confirmant la domination d'Apple sur le marché des tablettes. En prime, un Apple Pencil Pro a dans le même temps été lancé, permettant une navigation encore plus poussée sur l'écran le plus avancé au monde, selon Apple.

L'iPad Air 6, également compatible avec le Pencil Pro, se rapproche progressivement de son grand frère pour un prix plus attractif. Comme l'iPad Pro, l'iPad Air 6 est désormais disponible en deux tailles d'écran, 11 pouces et 13 pouces. Il est équipé de la puce M2, déjà trop puissante pour la majorité des utilisateurs.

Juin — Apple Intelligence

Lors de la WWDC le 10 juin, Apple a présenté Apple Intelligence, sa nouvelle intelligence artificielle générative. Bien que son lancement ait été retardé à 2025 et que certaines fonctionnalités soient encore en développement, Apple Intelligence apporte un vent de fraîcheur à l'écosystème Apple. Grâce à la collaboration avec ChatGPT, cette IA s'intègrera de plus en plus dans les iPhone, iPad, Mac, et autres appareils Apple au fil des années à venir.

Juillet — HomePod mini coloris minuit

Le 15 juillet 2024, au cœur de l'été, Apple a introduit une nouvelle couleur minuit pour le HomePod mini. Cette teinte, appréciée pour sa sobriété, contraste avec les modèles en jaune, orange et bleu. Ce changement apporte un petit rafraîchissement en attendant le nouvel HomePod mini doté d'une puce Wi-Fi maison prévu pour 2025.

Septembre — iPhone 16, Apple Watch Series 10, iOS 18, macOS Sequoia…

Comme chaque année à la rentrée, Apple présente sa nouvelle gamme d'iPhone. Quatre nouveaux iPhone 16 sont dévoilés, suivis une semaine plus tard par la sortie d'iOS 18. C'est également le moment pour les utilisateurs d'installer toutes les nouvelles mises à jour sur leurs appareils, que ce soit les iPad, Mac, Vision Pro ou Apple Watch. C'est le moment de l'année le plus attendu par les fans d'Apple.

Conformément à la tradition, une nouvelle Apple Watch Series est aussi au programme. Malgré les 10 ans de la montre connectée, aucun changement majeur n'a été apporté à son design extérieur. Elle continue néanmoins de briller sur le marché en étant la montre la plus vendue au monde. La fameuse Apple Watch Series 10.

Pour couronner le tout, Apple lance les AirPods 4 en deux variantes : l'une à 150 € et l'autre à 200 € avec l'ajout de l'ANC. Notre test des AirPods 4 (ANC) est disponible. Une mise à jour nécessaire, après trois ans d'attente depuis la sortie des AirPods 3 en 2021. Une fois de plus, Apple affirme sa position de leader sur le marché des écouteurs sans fil.

Octobre — iPad mini, iMac, Mac mini et MacBook Pro

Le 15 octobre, Apple a présenté l'iPad mini 7 avec la puce A17 Pro. Compatible avec l'Apple Pencil Pro, cet iPad mini est enfin suffisamment puissant pour utiliser Apple Intelligence de manière optimale. Apple met particulièrement en avant cet aspect pour encourager les utilisateurs à adopter ces nouveaux appareils, malgré les nouveautés limitées.

Le 29 octobre a marqué la grande annonce du mois avec la révélation de la gamme de puces M4 et les trois premiers appareils équipés : l'iMac, le Mac mini et le MacBook Pro. L'iMac arbore de nouvelles teintes, le Mac mini devient encore plus compact et le MacBook Pro gagne en puissance. Apple Intelligence apporte également une standardisation du 16 Go de RAM sur les modèles de base, une avancée significative. Notre coup de coeur ? Le Mac mini M4 !