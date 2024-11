Vision Pro : Apple y travaillait déjà en 2008

L'entreprise de Cupertino n'a jamais été connue pour sa précipitation. Apple prend son temps pour peaufiner ses produits, quitte à laisser la concurrence prendre de l'avance sur certains marchés. Cette stratégie vient d'être à nouveau mise en lumière avec une découverte étonnante : le Vision Pro, le casque de réalité mixte lancé en 2024, était déjà dans les cartons de l'entreprise il y a 15 ans. Un brevet datant de 2008, récemment déterré, dévoile des similitudes frappantes avec le produit final, témoignant de la vision à long terme de la marque à la pomme.

Le Vision Pro : 15 ans de développement chez Apple

On pensait que le casque AR/VR d'Apple avait été développé pendant dix ans, mais une découverte récente révèle qu'Apple travaillait déjà sur son casque de réalité mixte Vision Pro dès 2008, soit 15 ans avant son lancement officiel. Un brevet déposé à l'époque montre des similitudes frappantes avec le produit final, tant dans son design que dans ses fonctionnalités.



Le journaliste Dan Moren de Macworld a retrouvé un article qu'il avait écrit en 2008 concernant ce brevet. Le document décrivait "un affichage portable capable de simuler une expérience en environnement virtuel à l'aide de capteurs intelligents". Plus précisément, ces capteurs devaient détecter les mouvements de la tête et des yeux pour adapter l'affichage en temps réel - une description étonnamment proche du Vision Pro actuel.

Une patience légendaire qui fait la force d'Apple

Cette révélation illustre parfaitement la philosophie d'Apple : prendre le temps nécessaire pour peaufiner ses produits avant de les lancer. La firme de Cupertino n'est généralement pas la première à se lancer dans une nouvelle catégorie de produits, mais elle attend souvent que la technologie soit suffisamment mature pour proposer une expérience à la hauteur de ses standards.

Apple est un peu comme un magicien, n'arrivant ni trop tôt ni trop tard, mais précisément quand il le faut.



Cette approche s'est vérifiée avec l'ordinateur personnel, le lecteur MP3, le smartphone, et maintenant la réalité mixte.

Vers une démocratisation du Vision Pro ?

Si le Vision Pro a finalement vu le jour en 2024, c'est notamment parce que la technologie d'affichage nécessaire n'existait tout simplement pas en 2008. Aujourd'hui, la question qui se pose est celle de l'accessibilité : combien de temps faudra-t-il à Apple pour proposer une version plus abordable de son casque ?



Selon les dernières informations, Apple aurait mis en pause le développement d'un modèle moins cher pour se concentrer sur une deuxième génération du Vision Pro, qui pourrait être équipée d'une puce M5. Cette stratégie rappelle celle adoptée avec l'iPhone, lancé initialement à un prix élevé avant de voir apparaître des versions plus accessibles.



Cette patience caractéristique d'Apple, couplée à ses importantes ressources financières, lui permet de prendre des risques calculés et de développer des produits sur le long terme. Une approche qui, jusqu'à présent, s'est révélée payante.